Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı

Tokat\'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2009 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 7 asker için anma töreni düzenlendi. 15. yılı anılan olayda, 4 asker ile birlikte toplamda kaybedilen kahramanlar dualarla yad edildi. Törene şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

07.12.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 7 asker, acı olayın 15. yılında anıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerini unutmadı. 24 yıl önce gerçekleşen pusu sonucu şehit olan 4 asker ile 7 Aralık 2009 tarihinde aynı bölgede şehit düşen 7 asker için anma töreni düzenlendi. 7 Aralık 2009'da, Reşadiye'nin Sazak köyü yakınlarında, öğle saatlerinde devriye görevi yürüten jandarma ekibi PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Saldırı, saat 14.00 ile 14.30 arasında, Sazak Köyü Jandarma Karakolu'na bağlı devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlendi. 4-5 kişilik terörist grubun gerçekleştirdiği bu hain saldırıda, 1 uzman çavuş ve 6 er şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan bu saldırı, terörle mücadele tarihine kara bir gün olarak geçti.

Reşadiye'de düzenlenen anma töreninde, hain saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitler için dualar edildi. Törene şehit aileleri, gaziler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, şehitler minnet ve rahmetle anıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Reşadiye, Tören, Terör, tokat, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı - Son Dakika


14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:00 Suriye ve Rusya, Humus’taki muhalifleri bombaladı Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı
13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
18:57 ’’Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz’’ ''Tesis yönetim sektörünün lisanslaşmasını istiyoruz''
18:45 İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
18:43 Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını verdi 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi Narin Güran cinayetinde savcı mütalaasını verdi! 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
18:25 Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası!
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:59 Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde Evde basılınca kadın mahkeme başkanı balkondan atlamıştı Yargıda yasak aşk skandalında ikinci perde
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 15:08:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Şehit Askerler 15. Yılda Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.