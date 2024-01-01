Tokat\'ta teker devrilen şahıs hayatını kaybetti

Üzerine teker devrilen şahıs hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta traktör römorkunda bulunan tekerin üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Tokat- Turhal kara yolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. 60 HV 471 plakalı traktör sürücüsü R.Ö'nün yanında bulunan Kadir Cankurt'un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cankurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.