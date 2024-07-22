Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü

Geniş Video İzle

Tokat'ta meydana gelen yangında bir tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 12:52  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü

TOKAT - Tokat'ta alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 11.00 sıralarında Erbaa- Niksar karayolu Kümbetli köyü mevkiinde bir tırda meydana geldi. İddialara göre, Adem Servan yönetimindeki 76 DF 208 plakalı ve dorse plakası 76 AF 667 olan tır, İran'dan Gebze yönüne seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü Servan, hemen tırı yolun kenarına çekti. Ancak kısa süre içinde dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tırı tamamen saran yangında tırın kabini tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, dorsede de ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta yanan tır alev topuna döndü
Kaynak: İHA

İnceleme, Tokat, Olay, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta yanan tır alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement