Togg heyecanı araba kaputunu öptürdü! Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a ilgi büyüktü - Son Dakika
Üye Girişi

Togg heyecanı araba kaputunu öptürdü! Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a ilgi büyüktü

02.05.2023 10:44

Tokat'a ilk kez getirilen yerli ve milli araba Togg yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Togg ile hatıra fotoğrafı çekilebilmek için birbiriyle yarışırken, bir kişi ise eğilip kaputu öptü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları çerçevesinde Tokat'a geldi. Beraberinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Toog'u getiren Soylu otomobili halkla buluşturdu.

Togg'u karşısında gören vatandaş sevincinden kaputu öptü

VATANDAŞLARDAN TOGG'A YOĞUN İLGİ

Miting alanına otobüs ile halkı selamlayarak giden Soylu'nun bulunduğu konvoyda Toog'da yer aldı. Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Togg'u karşısında gören vatandaş sevincinden kaputu öptü

FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLMEK İÇİN YARIŞTILAR

Otomobili yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilebilmek için adeta yarıştı. Bir vatandaşın yerli otomobilin kaputunu öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Togg'u karşısında gören vatandaş sevincinden kaputu öptü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
  • Murat Adıyaman: Bu görüntü ne kadar gurur verici mandacılarıda kahrediyor Cevap Yaz 5 29 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Eğitene, öğretene, gösterene, emek verene helal olsun, demek ki imkan verilsin neler yapabiliyoruz dünya görsün, geç de olsa gurur verici, çamur atanlar belli sıkıntı yok hiç. Cevap Yaz 45 21 Yayından Kaldır
  • İsmail Bayram: Bu insanlarımızın %95 i, o arabaya asla sahip olamayacak, ne yazık değil mi? sahip olamayacağın bir eşyaya sırf bilinçaltına pompalanan milliyetçilik gazıyla aşık olman. Temennim tüm insanlarımızın o aracı hatta daha iyilerini alabileceğimiz gelir düzeyine ulaşabilmemiz, bunun için toplumsal bilinçlenme, okuma, araştırma, inceleme, irdeleme, sorgulama unsurları olmazsa olmazlarımız, yoksa... inanın sadece rüyanızda görürsünüz. Cevap Yaz 84 34 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

Süleyman Soylu, Tokat, TOGG, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Togg heyecanı araba kaputunu öptürdü! Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a ilgi büyüktü - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
15:16 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı
15:10 6 isim sıralayan Akşener: Seçimi kazanırsak hepsi kurulacak yeni kabinede bakan olarak görev yapacak
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Togg heyecanı araba kaputunu öptürdü! Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a ilgi büyüktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement