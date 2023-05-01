Togg heyecanı araba kaputunu öptürdü! Tokat'a ilk kez getirilen Togg'a ilgi büyüktü

İsmail Bayram:

Bu insanlarımızın %95 i, o arabaya asla sahip olamayacak, ne yazık değil mi? sahip olamayacağın bir eşyaya sırf bilinçaltına pompalanan milliyetçilik gazıyla aşık olman. Temennim tüm insanlarımızın o aracı hatta daha iyilerini alabileceğimiz gelir düzeyine ulaşabilmemiz, bunun için toplumsal bilinçlenme, okuma, araştırma, inceleme, irdeleme, sorgulama unsurları olmazsa olmazlarımız, yoksa... inanın sadece rüyanızda görürsünüz.