TOKİ Başkanlığı görevine M. Levent Sungur atandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Başkanlık görevine atanan M. Levent Sungur, görevi Ömer Bulut'tan devraldı.

Ömer Bulut'un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevine atanmasıyla boşalan makama, TOKİ'de başkan yardımcısı olarak görev yapan M. Levent Sungur getirildi.

M. Levent Sungur Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Bulut'tan devraldı.

"Bu ekip TOKİ'yi daha da ileri taşıyacaktır"

Devir teslim töreninde konuşma yapan Bulut, TOKİ çalışanlarını dokumacı kuşlara benzettiğini ifade ederek: "Tüm gayretler neticesinde TOKİ'nin gelmiş olduğu nokta şudur; Deprem bölgesinde yapılan 187 bine yakın konutumuzun hiç hasar almamış olmasından dolayı da bunu gördük artık çocuklar annesine babasına şu soruyu soruyor, "Bizim konutumuzu TOKİ mi yaptı?" Eğer TOKİ yaptıysa güvenli bir şekilde o evlerde uyuyabiliyor. Çocuklarda bu güven hissini oluşturan bu ekip TOKİ'yi daha da ilerlere taşıyacaktır." dedi.

TOKİ'de 20 yıllık bir çalışma hayatının olduğunu belirten Bulut, son altı yılını başkan olarak geçirdiğini söyledi. Sayısız başarılara imza attıklarını vurgulayarak, tüm TOKİ personeline teşekkür etti.

"81 ilimizin her köşesine koşmaya devam edeceğiz"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 2006 yılında uzman olarak göreve başladığını ifade eden Sungur, "Uzun yıllardır İdaremizde farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulundum. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı arz ediyorum. Bayrağı devralacağımız Sayın Ömer Bulut başkanımız gibi 81 ilimizin her köşesinde durmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz." dedi.

Ömer Bulut ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını, zor ve iyi günlerinin olduğunu belirten Sungur, "Ama hep koşuşturma içerisinde oldu. Bize öncülük, abilik ettiniz ben bunun için teşekkür ediyorum. Bakan yardımcılığı görevine atanmanız dolayısıyla da üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

18 yıldır TOKİ'de farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulunan M. Levent Sungur 1981'de Trabzon'da doğdu.

İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sungur, 2003 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Meslek hayatında yurtdışında ve yurt içinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başlamıştır.

Sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atanan Sungur, Aralık 2018 tarihinden beri Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilmektedir. Mustafa Levent Sungur evli olup, 3 çocuk babasıdır. - ANKARA