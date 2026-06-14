TOKİ'den Yeni Konut Satış Kampanyası Başlıyor - Son Dakika
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TOKİ'den Yeni Konut Satış Kampanyası Başlıyor

TOKİ\'den Yeni Konut Satış Kampanyası Başlıyor
14.06.2026 15:23
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TOKİ, 15 Haziran'da 64 ilde ev satış kampanyası başlatıyor. Gelir şartı yok, talep sırasına göre.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak yeni açık satış kampanyasında satışlar, 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Vatandaşlara üç farklı ödeme planıyla sunulan evler için satış süreci Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 'Açık Satış Kampanyası'nda satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Gelir ve ikametgah şartı aranmayacak

Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ adresinden ulaşabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

18 bin liradan başlayan taksitler

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı kadar sunulacak.

En fazla konutun satışa sunulduğu 6 ilde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da bin 238, Kahramanmaraş'ta bin 73 ve Malatya'da bin konut şeklinde olacak. Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOKİ'den Yeni Konut Satış Kampanyası Başlıyor - Son Dakika

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