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Tokyo'da 2024 Yılına Coşkuyla Girildi - Son Dakika
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Tokyo'da 2024 Yılına Coşkuyla Girildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi. Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da yapılan kutlamalarda yerli ve yabancı on binlerce kişi, meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına 'merhaba' dedi.

Tokyo\'da 2024 Yılına Coşkuyla Girildi
31.12.2023 - 18:30,
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2024'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi, meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Öte yandan, Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi. - TOKYO

Kaynak: İHA
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