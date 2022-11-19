Tokyo Valisi Koike'den enerji tasarrufu için "boğazlı kazak giyin" çağrısı - Son Dakika
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Tokyo Valisi Koike'den enerji tasarrufu için "boğazlı kazak giyin" çağrısı

19.11.2022 12:01
Tokyo Valisi Koike'den enerji tasarrufu için "boğazlı kazak giyin" çağrısı

Tokyo Valisi Yuriko Koike, kış mevsiminde enerji tüketimini azaltmak için kent sakinlerine boğazlı kazak giyme çağrısında bulundu.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, kış mevsiminde enerji tüketimini azaltmak için kent sakinlerine boğazlı kazak giyme çağrısında bulundu. Koike, "Avrupa'da bile Fransa Cumhurbaşkanı Macron boğazlı kazak giyiyor" dedi.

Japonya'da enerji maliyetlerindeki artış ve ulusal para birimi Yen'deki değer kaybı nedeniyle ekonomik olarak geçirilen zor dönemde Tokyo Valisi Yuriko Koike'den kent sakinlerine fatura tutarlarının azaltılması yönünde tavsiye geldi. Koike, enerji tüketimini azaltmak için boğazlı kazak giyme çağrısında bulunarak, "Boynu ısıtmanın termal bir etkisi var. Ben de boğazlı kazak giyiyorum. Atkı takmak da sizi sıcak tutar. Bu aynı zamanda elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar. Avrupa'da bile Fransa Cumhurbaşkanı Macron boğazlı kazak giyiyor" ifadelerini kullandı. Bu sayede hava kirliliğinin de önüne geçilebileceğine dikkat çeken Koike, "Boğazlı kazaklar sıcak tutuyor ve genel enerji tüketimini azaltıyor. Bunu karbon emisyonunun düşürülmesi ile de ilişkilendirebiliriz" şeklinde konuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Fransa, Tokyo, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokyo Valisi Koike'den enerji tasarrufu için 'boğazlı kazak giyin' çağrısı - Son Dakika

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