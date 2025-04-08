Tolunay Kafkas'tan Duygusal Vasiyet: Trabzonspor ve Ankaragücü Bayrağı - Son Dakika
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Tolunay Kafkas'tan Duygusal Vasiyet: Trabzonspor ve Ankaragücü Bayrağı

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, katıldığı bir etkinlikte vasiyetini açıkladı. Vasiyetine göre, tabutunun üzerine Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağının konulmasını istedi. Kafkas, Trabzonspor'a duyduğu derin sevgiyi vurguladı ve kulübün geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı.

08.04.2025 19:03  Güncelleme: 19:08
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- Tolunay Kafkas vasiyetini açıkladı

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas:

"Vasiyetim olarak tabutumun üzerine Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağının koyulmasını isterim"

TRABZON - Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, Trabzon'da katıldığı programda vasiyetini açıklayarak, "Tabutumun üzerine Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağının koyulmasını isterim" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Nisan Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri' kapsamında Tolunay Kafkas, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda sevenleriyle buluştu. Hakan Yoloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Tolunay Kafkas, Trabzonspor'daki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine dair anılarını ve deneyimlerini anlatırken, Türk futbolunun geçmişi ve geleceği üzerine düşüncelerini de katılımcılarla paylaştı.

Trabzonsporlu Tolunay Kafkas olmanın kendisine büyük onur verdiğini ifade eden Kafkas, "Profesyonel olarak çeşitli kulüplerde görev aldım. Hayatımın en önemli parçası Trabzonspor. Trabzonsporlu Tolunay olmak hayatımda en tatmin edici duygu oldu. 5 yıl süren Trabzonspor maceramda hiç kötü günler yaşamadım. Burada aşık oldum, buradan milli takıma gittim, burada yaşadım. Trabzonspor bize çok şey kattı, biz de büyük emek verdik. Vasiyetim olarak tabutumun üzerine Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağının koyulmasını isterim" dedi.

"Son birkaç yılda İskoçya ligine çevirdiler ligimizi"

Trabzonspor taraftarının büyüklüğüne vurgu yapan Tolunay Kafkas, "Beni buraya bağlayan Trabzonspor'un büyük taraftarı oldu. Trabzonspor sevgisini ömür boyu yaşamak istiyorum. Fatih Tekke hoca genç jenerasyonun en iyi hocası. Belli oyun kalıpları ve fikri olan, bunları da yaptırmaya çalışan bir hoca. Kendisine süre tanımak lazım. Trabzonspor şu anda dalgalanma yaşıyor. Türkiye kupası önemli bir hedef. Teknik adama sahip çıkmak lazım. Çok sık sirkülasyonlar kulüplere katkı sağlamıyor. Yapılacak tek şey Trabzonspor'un istediği oyuna göre takım oluşturmak. Sezon başından beri Trabzonspor'a karşı çok büyük hakem hataları var. Kimse Trabzonspor'u korusun istemiyor, adil bir yönetim istiyor. Büyük bir haksızlık var. Son birkaç yılda İskoçya ligine çevirdiler ligimizi. Bu lig iki takımdan ibaret değil" şeklinde konuştu.

"Devamlı bu takımın şampiyon olmasını isteyen bir camia var"

"Trabzon'u ve Trabzonspor'umuzu çok seviyoruz" diyen Kafkas "Trabzonsporlu olunmadan da Trabzonlu olunmaz. Bu kulübün gücü Trabzon'dan geliyor. Trabzon Türkiye'nin çimentosudur. Kulübümüze sahip çıkalım, başarı gelir. Desteklemek ve yanında olmak lazım. Tribünleri doldurmak lazım. Beklentiler çok yüksek. Devamlı bu takımın şampiyon olmasını isteyen bir camia var. İnanıyorum ki Trabzonspor tekrar rayına girecek ve istenilen yere gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tolunay Kafkas'tan Duygusal Vasiyet: Trabzonspor ve Ankaragücü Bayrağı - Son Dakika

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