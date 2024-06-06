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TOMA, kontrol noktasının yanmasını son anda önledi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın sonrasında polis kontrol noktasının yanmasını TOMA ekipleri son anda önledi.

Yangın, Menteşe ilçesi Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar sonrası tellerden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangını fark eden polis kontrol noktasındaki görevli polis memuru, durumu haber merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. TOMA ekiplerinin bölgeye yakın olması sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. TOMA ekiplerinin etkin çalışması ile yangının polis kontrol noktasına ulaşması engellendi. Ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye gelerek yangını tamamen söndürdü. Yangın, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis kontrol noktasında görev yapan memurlar ve çevredeki vatandaşlar, yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden söndürülmüş olmasından dolayı büyük bir rahatlama yaşadı. Yangının çıkış sebebinin tellerden sıçrayan kıvılcımlar olduğu belirtilirken, yetkililer yangın riskine karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.