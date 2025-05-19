Tomarza\'da 19 Mayıs Coşkusu

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tomarza İlçesinde de coşku ile kutlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. İlçe Stadı'nda devam eden 19 Mayıs kutlamaları; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç yaptı. 19 Mayıs konulu şiirlerin okunması ile devam eden programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü jimnastik öğrencilerinin hareketleri katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi. Daha önceden yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları protokol tarafından öğrencilere verildi.

Bando eşliğinde tören geçidinin ardından program sona erdi. - KAYSERİ