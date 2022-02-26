Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika
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Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

26.02.2022 11:08
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servisi sürücülerine, polis ve jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servisi sürücülerine, polis ve jandarma ekipleri tarafından eğitim verildi.

2021-2022 Eğitim öğretim yılında ilçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapacak şoförlere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekibi iş birliğinde Halk Eğitim Konferans Salonu'nda seminer düzenlendi. Seminerde taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmenliği, okul servis araçları hizmet yönetmenliği, karayolları trafik kanunu ve trafik kuralları ile ilgili konular aktarıldı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; "Servis şoförleri öğrencileri erken almamalı, Servisler öğrencileri öğrencinin kayıtlı olduğu okulun önüne bırakmalı, farklı bölgelere bırakmamalı. Servis araçlarında kesinlikle emniyet kemerleri bulunmalı. Servisler akşam dönüşlerinde en son öğrenciyi beklemeli, son çıkan öğrenciyi aldıktan sonra hareket etmeli. Araçların modeli 12 yaşından büyük olmamalı. Aracın modeli tutsa dahi bakımsız araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmamalı. Şoförler öğrencilere davranışlarına dikkat etmeli" denildi. - KAYSERİ

Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

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Jandarma, Kayseri, Tomarza, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika


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