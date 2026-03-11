Tomarza\'da büyükşehir ile Ramazan etkinlikleri düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen "Büyükşehir ile İlçelerde Ramazan Etkinlikleri" programı Tomarza ilçesinde gerçekleştirildi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatıldığı etkinliklere Tomarzalılar yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında vatandaşlara; Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mehteran gösterisi, Aşık ile Maşuk gösterisi, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, çocuk tiyatrosu, tasavvuf konseri ve semazen gösterisi sunuldu. Özellikle çocuklara yönelik palyaço ve yüz boyama etkinlikleri büyük ilgi görürken, programa katılan vatandaşlara lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu ilçelerde yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. - KAYSERİ