Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi - Son Dakika

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