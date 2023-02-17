Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi

17.02.2023 10:34

Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi Yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyorHATAY Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi

Yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor

HATAY Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

Toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde zarar gören araçlar böyle görüntülendi - Son Dakika

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