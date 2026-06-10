Çevik Kuvvet'ten Nefes Kesen Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çevik Kuvvet'ten Nefes Kesen Eğitim

10.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çevik Kuvvet polisleri, haftanın üç günü gerçek senaryolarla toplumsal olaylara müdahale eğitimi alıyor. Molotof, havai fişek ve taşlı saldırılara karşı yerli ve milli ekipmanlarla yapılan eğitimler havadan görüntülendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, haftanın üç günü zorlu bir eğitimden geçiyor. Eğitimlerin en zor kısmı olan 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' nefes kesti. Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimde gerçeğine uygun olarak eylemcilere müdahale eden polislerin aksiyon filmlerini aratmayan o anları havadan görüntülendi. Çevik Kuvvet polislerinin kullandığı teçhizatlar da Türk savunma sanayisi tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, haftanın üç günü yoğun tempoda eğitim gerçekleştiriyor. Çevik Kuvvet polisleri, kondisyonel eğitimler, fiziki eğitimler ve gaz eğitimleri görüyor. Polislerin eğitimlerinin en zorlu kısımlarından birisi ise 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi'. Bayrampaşa'daki merkezde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi", aksiyon filmlerindeki sahneleri aratmıyor. Senaryo gereği eylemciler polise karşı direniyor. Görevli polislere eylemciler, molotofkokteyli, havai fişek ve taş atıyor. Bu sırada kendini kalkanlar ile koruyan polis ise biber gazı ve sis bombası ile eylemcilere müdahale ediyor. Çevik Kuvvet polisleri, zorlu eğitimle İstanbul genelinde meydana gelebilecek muhtemel her türlü olaya karşı 7/24 hazır olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekipmanlarda "yerli ve milli" vurgusu

Toplumsal olayların bastırılmasında ve asayişin sağlanmasında görev alan Çevik Kuvvet polislerinin kullandığı tüm temel ekipmanlar Türk savunma sanayii tarafından üretiliyor. Polislerin operasyonlarda ve eğitimlerde aktif olarak kullandığı boy kalkanları, gaz mühimmatları, gaz tüfekleri ve görev esnasında taşıdıkları beylik tabancaları, tamamen yerli ve milli olarak üretiliyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Barış Acar, "Haftada en az üç gün eğitimlerimiz oluyor. Bunlar kondisyonel eğitimler, fiziki eğitimler ve gaz mühimmatları, gaz eğitimleri. Boy kalkanları, gaz mühimmatları, gaz tüfekleri kullandığımız yerli ve milli ürünlerimiz. Beylik tabancamız da yerli ve milli ürünümüz. Personellerimize gaz mühimmatları, gaz maskeleri kullanım kursu, savunma tüfeği kullanım kursu ve dışarıda karşılaştığımız olaylarda eksiklerimizi tamamlamak için burada toplumsal olaylara müdahale eğitimimiz verilmektedir" diye konuştu.

Çevik Kuvvet polisi olabilmek için alınan eğitimlerden söz eden Acar, "Çevik Kuvvet polisi olabilmek için boy-kilo, fiziksel parkur, sözlü mülakat; bunlardan başarılı olan öğrencilerimiz polis okuluna alınır. Polis okulundan başarılı olarak mezun olan polislerimizin hepsi Çevik Kuvvet polisi olabilir. Çevik Kuvvet polisi genellikle toplu kuvvet olduğu için toplumsal olaylar, grev, lokavt ve spor müsabakalarında görev alır" ifadelerini kullandı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Eğitim Büro Amirliği'nde görev yapan Işıl Gülşah Gür ise, "Personellerimizin düzenli aralıklarla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde yapmış olduğu eğitimlerimiz var. Vatandaşların gururlu bakışları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Fotoğraf çekinmek isteyen oluyor, konuşmak isteyen oluyor. Biz bunları sevinçle karşılıyoruz ve görevimizi ifa etmeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Savunma, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevik Kuvvet'ten Nefes Kesen Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:46:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çevik Kuvvet'ten Nefes Kesen Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.