Toprakkale'de Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen toz ve dumandan şikayetler

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesine bağlı Büyüktüysüz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen tozdan dumandan olumsuz etkilendiklerini söyledi. Durmuş Ali Şeker, "Bu köyde yaşama şansımız hiç yok. Hala şu gün olmuş veriyorlar tozu dumanı üzerimize. Burada incir ağaçlarımız var. İncir ağacından meyve yiyemiyoruz, bembeyaz. Zeytin ağaçları da aynı. Devletin buna bir önlem almasını istiyoruz biz" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesine bağlı Büyüktüysüz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen tozdan dumandan olumsuz etkilendiklerini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

"Bu köyde yaşama şansımız hiç yok"

Durmuş Ali Şeker şunları söyledi:

"Fabrika kuruldu kurulalı bu Büyüktüysüz köyünde yaşıyorum. Daha evvel siyah cüruf döküyordu onun tozundan, dumanından, pisliğinden evimizde oturamıyorduk. Bundan sonra kireç fabrikası kuruldu. Bunda da o beyaz tozdan ne kapımıza oturup çayımızı içebiliyoruz ne de yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bunun önlem alınmasını istiyoruz. Bu köyde yaşama şansımız hiç yok. Hala şu gün olmuş veriyorlar tozu dumanı üzerimize. Burada incir ağaçlarımız var. İncir ağacından meyve yiyemiyoruz, bembeyaz. Zeytin ağaçları da aynı. Bir kısım zeytinler şuralarda kurumaya başladı. Bizim bu yönden çok sıkıntımız var. Devletin buna bir önlem almasını istiyoruz biz."

"Annem, babam kanserden öldü"

Osman Şeker ise, "Tozdan dumandan bizim yaşama hakkımız yok mu? Akşam olmadan ikindi garbi estiği zaman bu beyaz kireçten, beyaz tozdan duramıyoruz. Ciğerlerimiz bitiyor. Buna önlem alınmasını istiyoruz başka da bir şey demiyoruz" dedi.

Ömer Şeker ise, "Burada yaşama hakkımız yok mu, buna bir çare yok mu? Buna bir önlem alacak kişi yok mu? Bize resmen kalkın gidin diyorlar buradan. Buradan nereye gideceğiz biz gitsek gitsek. Kim sığdırır bizi? Annem de burada büyüdü, babam da burada büyüdü, dedem de burada büyüdü. Bizim burası babaannem de burada büyüdü. Babam kanserden öldü, annem kanserden öldü. Ben kimseye iftira atmıyorum. Cüruflarını yanardağ haline getirdiler" ifadelerini kullandı.