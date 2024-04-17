Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bugün başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Demir, 'Torbalı'mızı el birliği ile hak ettiği yere getireceğiz' dedi.

17.04.2024 18:28  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bugün başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Demir, "Torbalı'mızı el birliği ile hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir,  bugün öğle yemeğinde yeni başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Kır Kahvesi'nde gerçekleşen toplantıda Demir, müdürlere görevlerinde başarılar dileyip, yoğun mesai sözü aldı. Kurum müdürlerine Torbalı'ya en iyi hizmeti sunmak için özverili bir şekilde çalışmaları gerektiğini de belirten Demir, 7/24 sahada olmaları gerektiğini ifade etti.

"LİYAKATA DAYALI GÖREVLENDİRMELER YAPTIK"

Önceliğin her zaman ilçeye hizmet olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürlerine yaptığı konuşmada "Öncelikle hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Torbalı Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini her zaman ilk sırada tutmamız gerekiyor. Bu nedenle sizden her zaman en üst seviyede performans bekliyorum. Tamamen liyakata dayalı bir görevlendirme yaptık. Bugün nasıl göreve geldiyseniz, yarın olası hatanızda görevden alınacağınızı bilmenizi isterim. Ben sadece çalışanı severim. Torbalı'mızı hak ettiği yere el birliği ile getireceğiz. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi çok yüksek. Telefonlarınız geceleri de açık olsun. Vatandaş bizden hizmet beklerken uykumuzdan da feragat edeceğiz. Ben sizlere inanıyorum. Süreç içerisinde hep birlikte güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Övünç Demir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement