Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürleriyle bir araya geldi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bugün başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Demir, "Torbalı'mızı el birliği ile hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bugün öğle yemeğinde yeni başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Kır Kahvesi'nde gerçekleşen toplantıda Demir, müdürlere görevlerinde başarılar dileyip, yoğun mesai sözü aldı. Kurum müdürlerine Torbalı'ya en iyi hizmeti sunmak için özverili bir şekilde çalışmaları gerektiğini de belirten Demir, 7/24 sahada olmaları gerektiğini ifade etti.
"LİYAKATA DAYALI GÖREVLENDİRMELER YAPTIK"
Önceliğin her zaman ilçeye hizmet olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, birim müdürlerine yaptığı konuşmada "Öncelikle hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Torbalı Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini her zaman ilk sırada tutmamız gerekiyor. Bu nedenle sizden her zaman en üst seviyede performans bekliyorum. Tamamen liyakata dayalı bir görevlendirme yaptık. Bugün nasıl göreve geldiyseniz, yarın olası hatanızda görevden alınacağınızı bilmenizi isterim. Ben sadece çalışanı severim. Torbalı'mızı hak ettiği yere el birliği ile getireceğiz. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi çok yüksek. Telefonlarınız geceleri de açık olsun. Vatandaş bizden hizmet beklerken uykumuzdan da feragat edeceğiz. Ben sizlere inanıyorum. Süreç içerisinde hep birlikte güzel işler başaracağız" diye konuştu.
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