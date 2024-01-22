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Torbalı Belediye Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün iptalini kararlaştırdı - Son Dakika
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Torbalı Belediye Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün iptalini kararlaştırdı

Torbalı Belediye Meclisi, bugün olağanüstü gündemle toplandı. Meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün iptali kararı alındı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, protokol şartlarını yerine getirmeyen Büyükşehir Belediyesi'nden taşınmazların geri alınacağını belirtti. Cumhur İttifakı grubu da Tekin'e tam destek verdi ve meclis sonunda birlik ve beraberlik mesajı vermek için tüm meclis üyelerinin fotoğraf çekilmesini istedi.

Torbalı Belediye Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün iptalini kararlaştırdı
22.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:17
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Torbalı Belediye meclisi bugün olağanüstü gündem ile toplandı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin başkanlığında toplanan Torbalı Belediye meclisinin toplantısına, daha önce Torbalı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolünün iptali yönünde alınan karar damga vurdu.

Torbalı Belediyesi, altı iki kat otopark olan, ilçenin mega projesi, İsmail Uygur Kent Meydanı'nın yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yarım kalan hizmet binasını ve Pancar'da daha önce Göztepe'ye tahsisi gündemde olan arazilerin tapusunu vermişti. Aradan geçen süre içerisinde protokol şartlarını yerine getirmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu taşınmazların devrini isteyeceğini mecliste dile getiren Başkan Tekin, "Bu ilçenin bir karış toprağını bile kimseye peşkeş çekmem. Bir protokol yaptık, her iki tarafın da yararına olan ancak maalesef bu protokolün hükümleri yerine getirilmedi." dedi.

MECLİSTEN DİK DURUŞ ÖRNEĞİ

Bugüne kadar 116 milyon liralık ödemesi yapılan kent meydanı için Büyükşehir Belediyesi daha önce tutarın tamamını ödemeyi taahhüt etmiş, sonrasında ise yeni bir protokol düzenleyerek yüzde 60'lık kısmı karşılayacağını taahhüt etmişti. Taahhüt ettiği maddeleri yerine getirmiş gibi aldığı taşınmazların reklamını yapan Büyükşehir Belediyesi'nden bu taşınmazları geri alacağını ifade eden Tekin'e Cumhur İttifakı grubundan da tam destek geldi. Bu meydanın yapılabilmesi için gerekli kredinin çekilmesini içeren borçlanmayla ilgili meclise gelen önergeyi de kabul eden Cumhur İttifakı, meclis sonunda tüm meclis üyelerinin yer aldığı bir fotoğraf çekilmesini istedi. Torbalı Belediyesi'nin yaşadığı haksızlığa karşı ortak tavır alan Torbalı Belediyesi meclis üyeleri, bir kez daha birlik ve beraberlik örneği gösterdi

Kaynak: ANKA
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