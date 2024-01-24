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Torbalı Belediyesi Güreş Takımı İzmir'de büyük başarıya imza attı - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi Güreş Takımı İzmir'de büyük başarıya imza attı

Torbalı Belediyesi Güreş Takımı, İzmir'de düzenlenen U20 Güreş Turnuvası'ndan 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönerek tarihi bir başarıya imza attı. Takım, Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti ve Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye Finalleri'nde başarı sözü verdi.

Torbalı Belediyesi Güreş Takımı İzmir\'de büyük başarıya imza attı
24.01.2024 - 10:26,
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İzmir'de düzenlenen U20 Güreş Turnuvası'ndan 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönerek tarihi bir başarıya imza atan Torbalı Belediyesi Güreş Takımı, dün Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret etti.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 25 kategoride 62 eğitmenle açtığı kurslarla gençlerin gelişimine ve başarılarını artırılmasını sağlayan Torbalı Belediyesi, öğrencilerin de turnuvalardan başarılı bir şekilde

dönmesini sağlıyor. Son olarak İzmir'de düzenlenen U20 Güreş Turnuvası'na katılan Torbalı Belediyesi güreş takımı büyük bir başarıya imza atarak, ilçemizi gururlandırmıştı. Genç sporcular turnuvadan 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönerek büyük bir başarıya

imza atmıştı. Takım halinde de turnuvaya damga vuran genç sporcular, dün Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti. Taleplerini de Başkan Tekin'e ileten genç sporcular, 2 Şubat'ta Sakarya'da düzenlenecek olan Türkiye

Finalleri içinde başarı sözü verdi.

"BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM"

İzmir'de düzenlenen turnuvaya damga vuran genç güreşçileri tebrik eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yaptığı açıklamada "U20 İzmir il şampiyonasında 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya alarak takım halinde büyük bir farkla şampiyon olan ve Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan belediyemiz güreş takımını makamımızda ağırladık. Başarıları ile gurur duyduğumuz öğrencilerimize, üzerlerinde büyük emeği bulunan antrenörlerimiz İsmail Erdoğan, Bedri Dayan ve Funda Bayraktar'a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Sakarya'da düzenlenecek olan turnuvaya gidecek olan takıma başarılar dileyen Başkan Tekin, "Sakarya'dan sizlerin başarılı bir şekilde döneceğinize yürekten inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Bizler size daima destek olmaya devam edeceğiz. Torbalı'mızın ismini Sakarya'da duyurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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