Torbalı Belediyesi'nde Müdürlüklerde Değişiklik - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi'nde Müdürlüklerde Değişiklik

Torbalı Belediyesi\'nde Müdürlüklerde Değişiklik

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19'una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı. Öte yandan, yapılan atamalarda yeni atanan müdürlerin yarısının 40 yaş altında olması dikkat çekti.

16.04.2024 13:33  Güncelleme: 13:56
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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19'una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı. Öte yandan, yapılan atamalarda yeni atanan müdürlerin yarısının 40 yaş altında olması dikkat çekti.

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19'una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı. Öte yandan başkan yardımcılıklarına ise Zümer Timur Mert, Kadir Gözütok ve Uğur Özbent atandı. Başkan Demir, atamaların Torbalı'ya hayırlı olmasını diledi.

DEMİR'DEN LİYAKAT VE GENÇLİK VURGUSU

Atamalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, "Mazbatamızı aldığımız günden bu yana mesai kavramı gözetmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Liyakat, eğitim ve deneyimleri ön planda tutarak 29 müdürlüğümüzün atamalarını tamamladık. Bunların çoğunluğunda değişikliklere gidildi. Ataması yapılan müdürlerimizin yarısının yaşı 40'ın altında. 'Yolumuz uzun, gençliğimiz var' diyerek çıktığımız bu yolda, ilçemize kalıcı ve çözüm odaklı projelerle hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu müdürlüklerde görev yapan ve Torbalı'ya hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan müdürlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ATANAN MÜDÜRLERİN TAM LİSTESİ

Tarımsal Hizmet Müdürü - Ali Can

Yapı ve Kontrol Müdürü - Bahar Karabaş

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Beste Özel

Veteriner İşleri Müdürlü – Canan Şahin

Arşiv Müdürü – Cem Türk

Afet İşleri Müdürü – Çağlar Albayrak

İmar ve Şehircilik Müdürü – Çiçek Gültekin Elbir

Zabıta Müdürü – Ertan Üzümcü

Yazı İşleri Müdürü – Fırat Kaya

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü – Gökben Yılmaz

Fen İşleri Müdürü İlker Özyıldız

Özel Kalem Müdürü – Kadir Gözütok

Temizlik İşleri Müdürü – Kemal Sevinçli

Sağlık Hizmetleri Müdürü – Kerim Alten

Bilgi İşlem Müdürü – Metin Gürbüz

Strateji Geliştirme İşleri Müdürü – Muazzez Bağcı

Sosyal Yardım İşeri Müdürü – Nail Memiş

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü – Nuran Memiş

Mali Hizmetler Müdürü – Orhan Sevinç

Park ve Bahçeler Müdürü - Remzi İmre

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü – Serkan Tekin

Halkla İlişkiler Müdürü – Sıdıka Aksu

Hukuk İşleri Müdürü – Umut Akıncı

Ruhsat ve Denetim Müdürü - Volkan Coşkuner

Destek Hizmetleri Müdürü – Yiğithan Ekici

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü – Gökben Yılmaz

Emlak ve İstimlak Müdürü – Sinan Kesici

İşletme ve İştirakler Müdürü – Ahmet Hakan Gönenç

Ulaşım Hizmetleri Müdürü – Kadir Gözütok

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Torbalı Belediyesi'nde Müdürlüklerde Değişiklik - Son Dakika

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