Torbalı Belediyesi\'nde Müdürlüklerde Değişiklik

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19'una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı. Öte yandan, yapılan atamalarda yeni atanan müdürlerin yarısının 40 yaş altında olması dikkat çekti.
İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyedeki birim ve müdürlüklerde değişikliklere gitti. Belediye bünyesindeki 29 müdürlüğün 19'una yeni isimler atayan Demir, belediye yönetiminde de kendi ekibini kurarak; değişime belediye birimlerinden başladı. Öte yandan başkan yardımcılıklarına ise Zümer Timur Mert, Kadir Gözütok ve Uğur Özbent atandı. Başkan Demir, atamaların Torbalı'ya hayırlı olmasını diledi.
DEMİR'DEN LİYAKAT VE GENÇLİK VURGUSU
Atamalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demir, "Mazbatamızı aldığımız günden bu yana mesai kavramı gözetmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Liyakat, eğitim ve deneyimleri ön planda tutarak 29 müdürlüğümüzün atamalarını tamamladık. Bunların çoğunluğunda değişikliklere gidildi. Ataması yapılan müdürlerimizin yarısının yaşı 40'ın altında. 'Yolumuz uzun, gençliğimiz var' diyerek çıktığımız bu yolda, ilçemize kalıcı ve çözüm odaklı projelerle hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu müdürlüklerde görev yapan ve Torbalı'ya hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan müdürlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
ATANAN MÜDÜRLERİN TAM LİSTESİ
Tarımsal Hizmet Müdürü - Ali Can
Yapı ve Kontrol Müdürü - Bahar Karabaş
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü – Beste Özel
Veteriner İşleri Müdürlü – Canan Şahin
Arşiv Müdürü – Cem Türk
Afet İşleri Müdürü – Çağlar Albayrak
İmar ve Şehircilik Müdürü – Çiçek Gültekin Elbir
Zabıta Müdürü – Ertan Üzümcü
Yazı İşleri Müdürü – Fırat Kaya
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü – Gökben Yılmaz
Fen İşleri Müdürü İlker Özyıldız
Özel Kalem Müdürü – Kadir Gözütok
Temizlik İşleri Müdürü – Kemal Sevinçli
Sağlık Hizmetleri Müdürü – Kerim Alten
Bilgi İşlem Müdürü – Metin Gürbüz
Strateji Geliştirme İşleri Müdürü – Muazzez Bağcı
Sosyal Yardım İşeri Müdürü – Nail Memiş
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü – Nuran Memiş
Mali Hizmetler Müdürü – Orhan Sevinç
Park ve Bahçeler Müdürü - Remzi İmre
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü – Serkan Tekin
Halkla İlişkiler Müdürü – Sıdıka Aksu
Hukuk İşleri Müdürü – Umut Akıncı
Ruhsat ve Denetim Müdürü - Volkan Coşkuner
Destek Hizmetleri Müdürü – Yiğithan Ekici
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü – Gökben Yılmaz
Emlak ve İstimlak Müdürü – Sinan Kesici
İşletme ve İştirakler Müdürü – Ahmet Hakan Gönenç
Ulaşım Hizmetleri Müdürü – Kadir Gözütok
Son Dakika › Yerel › Torbalı Belediyesi'nde Müdürlüklerde Değişiklik - Son Dakika
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