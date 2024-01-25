Torbalı Belediyesi, Uğur Mumcu\'nun ölüm yıl dönümünde tiyatro gösterisi düzenledi

Torbalı Belediyesi, 24 Ocak 1993'te bir suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilçede bir gösteriye imza attı.

Torbalı Belediyesi, 24 Ocak 1993'te bir suikast sonucu hayatını kaybeden Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle ilçede bir gösteriye imza attı. Başrollerini Serkan Baştürk, Nejla Özge Alban, Onur Çatal, İlknur Bayzit Çatal'ın paylaştığı "Bugün Ne Yazsam"adlı tiyatro oyunu, İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Toprak Sahne Tiyatrosu'nun hazırladığı "Bugün Ne Yazsam" adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı. Oyun, halk ve iktidar taraflarına olan eleştirisini alışılmışın dışında bir üslupla, absürt komedi ile ortaya koydu.

SEYİRCİNİN İÇİ TİTREDİ

Seyirciyi güncelliğiyle hayatın içine sokarken, günümüze dek yitirdiklerimizi, devrim şehitlerimizi seyircinin içini titreterek sergileyen oyun sonrası açıklamalarda bulunan Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Toprak Sahne'den uzun süre hafızalarımızdan çıkaramayacağımız bir oyun izledik. Güldük, düşündük, hüzünlendik. Bir daha aydınlarımızı, bu tür saldırılarda yitirmeme dileğiyle" ifadelerini kullandı.