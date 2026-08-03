Torbalı’dan denize ulaşmak artık daha kolay

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 770 numaralı Torbalı Aktarma Merkezi- Selçuk otobüs hattını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı.

Konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, halktan gelen istekler doğrultusunda seferlerini de güncellemeye devam ediyor. ESHOT, Torbalı Aktarma Merkezi'nden hareket ederek Selçuk'a giden 770 numaralı hattı, günün belirli saatlerinde Pamucak'a kadar uzattı. Bu sayede Torbalı'dan yola çıkanlar için denize ulaşmak kolaylaştı. Aktarmalarla yaklaşık 1,5 - 2 saat arası süren yolculuk, yapılan düzenlemeyle 30 - 35 dakikaya kadar düştü. Yeni düzenlemeden vatandaşlar da oldukça memnun kaldı.

Düzenleme saatleri belli oldu

Hafta içi Selçuk'tan 09.10 ve 16.45 seferleri Pamucak'tan başlıyor. Torbalı'dan 07.40 ve 15.20 seferleri Pamucak'ta son durak yapıyor. Cumartesi; Selçuk'tan 09.50, 11.00, 17.30 ve 18.40 seferleri Pamucak'tan başlıyor. Torbalı'dan 08.20, 09.30, 16.00 ve 17.10 seferleri Pamucak'a ulaşıyor. Pazar ise Selçuk'tan 09.50 ve 17.30 seferleri Pamucak'tan kalkıyor. Torbalı'dan da 08.20 ve 16.00 seferleri Pamucak'ta sona eriyor. Pazar günleri semt pazarı nedeniyle hatta sefer yapan otobüsler Belevi Durağı'ndan dönüş yapıyor.

Başkan Tugay'a teşekkür

Muratbey Mahallesi Muhtarı Ferit Başarkan, "Böyle bir şey organize edildiği için Başkan'ımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Mahallemizde ve Torbalı genelinde, vatandaşlarımızın isteklerini böyle bir sefer koyarak yerine getirmiş oldu. Vatandaşlarımız buradan direkt Pamucak'a denize gidip tekrar dönüş sağlayabilecekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Tek seferle gidip eğleniyoruz ve dönüyoruz"

Filiz Kuran, "Çok memnunuz, mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. Bu otobüs gelmeden önce ulaşımımız çok zordu. Buradan Selçuk otobüsüne binip merkeze gidiyorduk, oradan tekrar dolmuş bekliyorduk. Sıcakta çocuklarla beklemek çok zor. Geri dönüş de zordu. Bizim için çok güzel bir şey oldu. Herkes çok memnun. Yaklaşık 1,5-2 saati buluyordu bizim buradan gitmemiz. Çok daha kolay, tek seferle gidip eğleniyoruz ve dönüyoruz" diye konuştu.

"Aktarmalı 2 saati buluyordu"

Figen Dağ, "Çok mutluyuz. Aktarmalı gidiyorduk, şimdi tek sefer olması hem anneler hem de aileler için çok güzel oldu. Her şey için çok teşekkürler. Çocuklarla, elimizde torbalarla maalesef çok zorluk çekiyorduk. Aktarmalı 2 saati buluyordu, artık direkt gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Buradan gidip gelmek çok zordu"

Pınar Tez, "2 tane kızım var, buradan gidip gelmek çok zordu. Kolaylık oldu, çok memnunuz. Rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. 2 saat sürüyordu. Çok zorlanıyorduk, çok güzel oldu çok teşekkür ederim" dedi.

"İzmir'in sokakları da, durakları da çiçek açtı"

Sakine Uyumaz, "Sadece İzmir'in dağlarında çiçekler açmadı, İzmir'in sokakları da, durakları da çiçek açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize çok kolaylık oldu. artık her hafta Pamucak'tayız" ifadelerini kullandı.