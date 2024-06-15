Toroslar Belediye Başkanı Kurban Satış ve Kesim Yerini Ziyaret Etti

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Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kurban Bayramı öncesi Korukent Mahallesi'nde 50 dönüm alanda kurulan kurban satış ve kesim yerini ziyaret etti.

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürü ile alanı gezen Başkan Yıldız, satış yapan besiciler ve vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı, esnafa hayırlı işler diledi. Toroslar Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içinde geçmesi için tüm hazırlıkları yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, kurban satış ve kesim yerlerini hem vatandaşların, hem de kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediklerini ifade etti.

Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlarla karşılaşılmaması açısından kurban kesim noktalarının dışında kesim yapılmamasını da isteyen Yıldız, "Vatandaşlarımızdan, kurbanlıklarını aldıktan sonra ilçemizde hazırladığımız ve gerekli tesisatlarını döşediğimiz kurban kesim yerleri ile kesim sahalarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu konuda hassas olacaklarını, özellikle kurban derisi ve sakatatları konusunda kurallara uyacaklarını biliyorum. Tüm Toroslar halkının ve ülkemizin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MERSİN