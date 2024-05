Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kuruldu

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin teşkilat şeması yenilenirken, belediye bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Yapılan görevlendirmeyle eski nikah memuru Ayşe Bulat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü oldu.

'Yüzü gülen, nefes alan Toroslar' hedefiyle çalışan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'da kadına ve aileye verdiği değeri ortaya koydu. Belediye bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Yapılan görevlendirmeyle eski nikah memuru Ayşe Bulat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü oldu.

Başkan Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, birim müdürü Ayşe Bulat'tan hayata geçirilecek çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgiler aldı.

"Kadınlar için yeni bir dönem başlıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, burada yaptığı konuşmada, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, kendi yaşamlarını organize edebilmeleri için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını söyleyerek; "Bu müdürlüğümüzün altında Kadın Danışma ve Çocuk Danışma birimleri de oluşturacağız. Dayanışma ilişkileri ile Toroslar Belediyesinde yeni bir dönem başlatacağız" dedi.

"Güçbirliğiyle çalışacağız"

Başkan Yıldız, bugüne kadar Toroslar Belediyesinde böyle bir müdürlük ihdas edilmediğini de hatırlatarak, "Bizden önceki dönemde kadınlar ile ilgili bir kısım çalışmalar yapılıyordu ancak bu çalışmalar daha çok Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı alt birimlerde gerçekleştiriliyordu. Bunun sosyal dayanışma destekleriyle yürütülmesi yeterli değil. Biz, kampanya dönemimizde de söylemiştik. Kadınlar her anlamda ve her alanda bizim için önemli. Buna ilişkin verdiğimiz sözlerimiz de vardı. Özellikle mahallelerimiz içerisinde kadınlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların sosyalleşmelerini sağlayacak, çocuklarını belli bir saat bırakıp kendi işlerini görebilecekleri alanlar oluşturmak ve kreşlere de değinmiştik. İhtisas Sanayi Sitelerimizi tartışırken, aynı zamanda Kadın Sanayi Sitesi de oluşturalım demiştik. Bu dünyada erkeklerin yaptığı hangi iş varsa mutlaka kadınlarımız yapıyor ve bunu en üst düzeyde başarıyorlar. Kadınlarımız, kendileri ve çocukları için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze gelip her açıdan faydalanabilirler. Projelerimize destek ve ortak olabilirler. Belediyemizin kadın çalışmalarına ilişkin bütün önerilerin ve tekliflerin arkasında olacağız. Buradaki üretimlerimizin tamamına da kadınlarımız ortak edilecek, güç birliğinin sağlanması gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"Toroslarımızda kadınlarımız için başka bir hayat, başka bir gün başlıyor ve başka bir güneş başlıyor" diyen Başkan Yıldız; "Toroslarımızdaki yaşamı kadınlar için daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha kaliteli hale getirmek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Geçen meclisimizde bunu karar altına aldık, teşkilat şemamıza ekledik ve müdürümüzü tayin ettik. Bu çalışmaların önünü açan her işin içerisinde bizzat ben olacağım ve destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Kadın olan her yerdeyiz"

Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Bulat da Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın talimatları doğrultusunda kadınlarımızın hayatın her alanında önemli bir konumda bulunması için çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Bulat; "Korucuyu ve önleyici hizmetlerimizi geliştirmek ve yürütmek başlıca amaçlarımız arasındadır. Kadınlara ve çocuklara yönelik uygun projelerimiz ile sağlık, eğitim, kültür gibi birçok alanda kadınlarımızı söz sahibi yaparak ailelerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız. Mutlu kadın, mutlu aile ve mutlu toplum şeklinde oluşan zincirin her halkasını kadının eliyle güçlendirip geliştireceğiz. Başta çocuklarımız olmak üzere sevgi, dayanışma ve hoşgörü içerisinde daha güzel yarınları birlikte başaracağız. Kadın olan her yerdeyiz" şeklinde konuştu. - MERSİN