Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor

25.02.2022 13:25
Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor

Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlar ile işveren arasında kurduğu köprüyle yüzlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı oluyor.

Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlar ile işveren arasında kurduğu köprüyle yüzlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı oluyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan merkez, hayata geçtiği kısa süre içinde 153 kişinin işe yerleşmesini sağladı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezine kayıt yaptıranlar; firmaların personel talepleri çerçevesinde iş pozisyonuna yönlendirilirken, istihdam edilenlerin arasında yer alan lisans, ön lisans, ortaöğretim ve ilköğretim mezunu vatandaşlar, vasıf ve yeteneklerine göre iş başı yaptı.

Kariyer Merkezi; Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursları ile de istihdama destek sağlıyor. Merkez, iş arayanları uygun iş fırsatlarına yönlendirmenin yanı sıra mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyor. Merkeze başvuran vatandaşlar, kursları tamamlayarak sertifikalarını alabiliyor.

"Bakliyat fabrikasında işe yerleştim. Çok mutluyum"

Kariyer Merkezi aracılığıyla bir bakliyat fabrikasında işe yerleşen 42 yaşındaki Hasan Turhan, Başkan Yılmaz'a, kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ederek, iş arayanlara için Kariyer Merkezini önerdi.

Toroslar Belediyesinin Kariyer Merkezinde hem güler yüzlü bir hizmet sunulduğunu hem de merkezin iş arayanlar için bir umut kapısı olduğunu söyleyen Turhan, "Toroslar ilçesinde yaşıyorum. Toroslar Belediyemizin Kariyer Merkezine iş için başvuruda bulundum. Merkez çalışanları sağ olsunlar yardımcı oldular. Şu an bir bakliyat fabrikasında çalışıyorum. Merkeze, arkadaşlarımı ve akrabalarımı da kaydettirdim. 8 kişi yeni işine kavuştu. Böyle bir hizmet sunduğu için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Birçok arkadaşımız bu merkez sayesinde iş buluyor" ifadelerini kullandı.

"İstihdama ve nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Kariyer Merkezi ile iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ettiklerini belirterek; "Vatandaşlarımızın iş bulmalarına ve işverenlerin de nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. Belediyemizin bünyesinde kurduğumuz Kariyer Merkezimiz, seçim öncesi söz verdiğimiz projelerimizden biri. Bu merkezi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimiz, kentimizdeki firmalar, sanayi kuruluşları ve iş yerlerinin insan kaynakları ile istişare içinde çalışmalar yürütüyor. Merkeze başvurunlar arasında her sektörden işe yerleşenler var. İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Çevik ve Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışarak, üretime ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor
Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor

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Kaynak: İHA

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