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Toroslar Belediyesinden, Aktif Yaş Alma projesi - Son Dakika

Toroslar Belediyesinden, Aktif Yaş Alma projesi

03.02.2022 15:21
Toroslar Belediyesinden, Aktif Yaş Alma projesi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin başlattığı "Aktif Yaş Alma" projesiyle vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin başlattığı "Aktif Yaş Alma" projesiyle vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor.

Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi ile Yaşlı ve Engelli Biriminin birlikte düzenlediği Aktif Yaş Alma projesinin ilk etkinliği, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Engelliler Akademesi'nde gerçekleşti. 60 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara, Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikoloğu tarafından mini mental durum testi uygulandı. Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve algılama yetenekleri test edildi. Katılımcıların bilişsel becerilerini destekleyip geliştirmek amacıyla da merkezin okul öncesi eğitmeni eşliğinde kesme-yapıştırma faaliyeti yapıldı.

Projede yer alan Cavidan Bağkesen (68), Toroslar Belediyesinin TORTEK merkezinde takı tasarım kursuna da katıldığını belirterek, "İki çocuğum var. Eşimi kaybettikten sonra zor günler geçirmiştim. Belediyemizin Takı Tasarım Kursuna katıldım. Bu kurs sayesinde daha da sosyalleştim. Aktif Yaş Alma projesinde de yer aldığım için mutluyum. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a bizlere sunduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise geleceğin Toroslar'ını inşa ederken, "Bilinçli birey, mutla aile, mutlu toplum" anlayışını esas alarak projeler ürettiklerini söyledi. Aktif Yaş Alma projesinin de Toroslar'a hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Toroslarımızda biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gidermek ve yanlarında olmak en öncelikli görevlerimiz arasında. Aktif Yaş Alma projemizle özellikle büyüklerimizin daha kaliteli vakit geçirmelerinin ve sosyalleşmelerinin yanında motor ve bilişsel becerilerini destekleyip geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesinden, Aktif Yaş Alma projesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toroslar Belediyesinden, Aktif Yaş Alma projesi - Son Dakika


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