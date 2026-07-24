Tosya’da marketler denetlendi - Son Dakika
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Tosya’da marketler denetlendi

Tosya’da marketler denetlendi
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Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde raf ve kasa fiyat uyumu, etiket bilgileri, gramaj ve son kullanma tarihlerini denetledi. Vatandaş mağduriyetinin önlenmesi için denetimlerin süreceği bildirildi.

Tosya Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin raf ve kasadaki fiyat uyumu, etiket bilgileri, gramajı denetlendi.

Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürün fiyatları, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiket bilgileri, gramaj kontrolleri ile son kullanma tarihleri incelendi.

Tosya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Tosya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tosya’da marketler denetlendi - Son Dakika

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