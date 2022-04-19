Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı

19.04.2022 11:01

Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutları görülmeye başladı.

Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutları görülmeye başladı. Oltu etrafında toz bulutları görülürken ilçede kapalı bir hava hakim oldu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı, büyük bir toz bulutunun Sahra Çölü'nden yola çıkıp ülkemizde doğru geldiğini duyurmuştu. Oltu semalarında toz bulutları Oltu'da kapalı bir havaya sebep oldu.

Oltulu Emekli Öğretmen Osman Aslan Güzel, "İlçemize bahar geldi ancak üç dört yıl önce görülen toz bulutları bugünde görülmeye başladı.daha önce ilçemize yağmurlarla çamur şeklinde sirayet eden toz bulutu şuanda da yağmurları bekliyoruz çünkü dışarıda insanlar hava almakta zorlanıyorlar. Özellikle Akciğer hastalıkları ve Astım hastalığı olanlar için uygun bir ortam değil inşallah yağacak yağmurla birlikte toz bulutu da kaybolur" dedi.

Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı
Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı
Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı
Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı

YORUMLAR
500
Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği Oltu Muhtarlar Deneği'nden iftar yemeği Oltu T tipi cezaevinde intihar Oltu T tipi cezaevinde intihar

Avrupa Uzay Ajansı, Erzurum, Sahra, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement