Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı - Son Dakika

Toz bulutları Oltu'da havayı kapattı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutları görülmeye başladı. Oltu etrafında toz bulutları görülürken ilçede kapalı bir hava hakim oldu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı, büyük bir toz bulutunun Sahra Çölü'nden yola çıkıp ülkemizde doğru geldiğini duyurmuştu. Oltu semalarında toz bulutları Oltu'da kapalı bir havaya sebep oldu.

Oltulu Emekli Öğretmen Osman Aslan Güzel, "İlçemize bahar geldi ancak üç dört yıl önce görülen toz bulutları bugünde görülmeye başladı.daha önce ilçemize yağmurlarla çamur şeklinde sirayet eden toz bulutu şuanda da yağmurları bekliyoruz çünkü dışarıda insanlar hava almakta zorlanıyorlar. Özellikle Akciğer hastalıkları ve Astım hastalığı olanlar için uygun bir ortam değil inşallah yağacak yağmurla birlikte toz bulutu da kaybolur" dedi.