Toz fırtınası Bartın'da etkili oldu: Otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı

BARTIN Yurdun bir çok noktasında etkili olan toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz'e kıyı kentlerden Bartın'da otomobiller toz ve çamur tabakasıyla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz fırtınası Batı Karadeniz illerinde de etkili oldu. Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'da park halindeki araçların üzerleri toz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadılar.