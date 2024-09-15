Tozlu Raflardan Geri Dönüş: Kasetçalarlar - Son Dakika
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Yerel

Tozlu Raflardan Geri Dönüş: Kasetçalarlar

Tozlu Raflardan Geri Dönüş: Kasetçalarlar

Emekli polis, antika kasetçaları tamir ederek geçmişi geleceğe aktarıyor, nostaljiyi yaşatıyor.

15.09.2024 10:33
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Bir zamanlar Yeşilçam filmlerine bile konu olan, dönemin gençlerinin gözdesi kasetçalarlar, şimdi tozlu raflarda meraklısını bekliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Demirel, emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Efeler'de bulunan tarihi Hasır Pazarı içerisinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında, hatıralarla dolu antika radyo ve pikapların tamirini yapan Demirel, tarihe tanıklık eden antikaları ustalığı ile yeniden canlandırarak, geçmişin sesini gelecek nesillere aktarıyor. Son olarak tamir ettiği ve bir zamanlar Yeşilçam filmlerine bile konu olan, sahip olana ayrı bir hava katan kasetçalar da, şimdi tozlu raflarda meraklısını bekliyor.

Kasetçaların kendisine geliş hikayesini anlatan Mustafa Demirel; "Bunu bana babası vefat eden bir genç getirdi. Çatıdaymış bu. 'Babam bunu zamanında 1970 yıllarda çok dinlerdi" dedi. Birçok sanatçının kasetini dinlerdi ama biz artık internetten dinliyoruz, evde benim işime yaramayacak. Sen alır mısın?' dedi. Biz de buna belli bir para ödeyerek aldık. Tamir ettik. Şimdi çalışıyor ve müşterisini bekliyor. Tarihe meraklı birisi varsa alacak onu, dinleyecek" dedi.

"Değişik bir havaya girerlerdi"

Kasetçalara sahip olan dönemin gençlerinin ayrı bir havası olduğunu ifade eden Demirel; "Bir zamanlar çok meşhur bir kasetçalardı bu. Eskiden internet olmadığı için herkes müzikleri kasetten dinlerdi. Kasetten kayıt yapardı. Hep kasetçilerden kaset alıp bunlarda dinlerdik. Hatta bu kasetçalarlar Kemal Sunal'ın filmleri olsun diğer Yeşilçam filmlerinde konu olmuştur. Bu kasetçalarların geçmişi baya bir eskidir yani. Filmlere konu olduğu için değerli. Yani manevi değeri var bunların. Bir zamanlar bu kasetçalarlara sahip olanların ayrı bir havası olurdu. Değişik bir havaya girerlerdi. Bu kasetçalarlarla dönemin gençleri hava basarlardı yani. Yani 1970'ler 80'lerde bunlar çok geçerliydi. Daha sonrasında unutuldu gitti. Tozlu raflara geçtiler. Bizim gibi bu işlerle uğraşanlar bu işleri yaşatmaya çalışıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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