Trabzon 360'ın Aksoy çifti Öcalan sözlerini yayımladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika
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Trabzon 360'ın Aksoy çifti Öcalan sözlerini yayımladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı

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Trabzon 360\'ın Aksoy çifti Öcalan sözlerini yayımladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
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Trabzon 360'ın sahibi Hatice Aksoy ile eşi Muhsin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın Öcalan ve İmralı heyeti sözlerini yayımladıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Çiftin 5 sosyal medya içeriğine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON)Trabzon 360 Haber'in imtiyaz sahibi Hatice Aksoy ile sorumlu yazı işleri müdürü eşi Muhsin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ve İmralı heyetine ilişkin sözlerini haberleştirmelerinin ardından gece saatlerinde gözaltına alındı. Aksoy çifti, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gazetecilerin bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarına da erişim engeli getirildiği belirtildi.

Trabzon 360 Haber'in imtiyaz sahibi Hatice Aksoy ile sorumlu yazı işleri müdürü eşi Muhsin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın Abdullah Öcalan ve İmralı heyetine ilişkin sözlerini haberleştirmelerinin ardından gece saatlerinde gözaltına alındı.

Muhsin Aksoy, haberi yayımladıktan yaklaşık dört saat sonra Ataman'ın eşi Atilla Ataman tarafından telefonla arandıklarını ve tehdit edildiklerini, görüşmenin ardından yaklaşık üç saat sonra sitelerinin önüne sivil polislerin geldiğini belirtti.

Aksoy, kendilerine herhangi bir yazılı gözaltı kararı gösterilmediğini ve emniyette kendilerine haberin kaynağı ve neden yayınlandığı konusunda sorular da yöneltildiğini belirterek, "Cumhuriyet Gazetesi'nde ulusal basında zaten yayınlanan bir haberi son günlerde sosyal medyada gündem olduğu için herhangi bir müdahale etmeden olduğu gibi biz de yayınladık" ifadelerini kullandığını kaydetti. Gazeteci çift, 1,5 yaşındaki çocuklarını bırakacak kimse bulunmaması nedeniyle çocuklarıyla birlikte emniyete götürüldüklerini belirtti.

Aksoy çifti avukat eşliğinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakaldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 21 Eylül 2026 tarihli kararla 5 sosyal medya içeriğine 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı ise gazetecilerin gözaltına alınması ve haberlerine erişim engeli getirilmesinin basın özgürlüğü açısından ciddi bir durum olduğunu belirterek, sürecin açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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