Trabzon\'a İstiklal Madalyası Törenle Teslim Edilecek

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Trabzon Kayıkçı Loncası'na verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası ve beratının, yapılan titiz çalışmalar sonucu resmi olarak tescillendiğini ve çok yakında Trabzon'a törenle teslim edileceğini açıkladı.

Karaismailoğlu, Milli Mücadele yıllarında Trabzon'un üstlendiği stratejik rolü hatırlatarak, "1924 yılında TBMM tarafından Trabzon'umuza layık görülen İstiklal Madalyası, artık hak ettiği yerde Trabzon'da olacak. Milli Mücadele yıllarında Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun ana ikmal ve ulaşım üssü olarak görev yapan kadim şehrimiz Trabzon; silah, cephane ve insan gücünü Trabzon Limanı üzerinden cephelere aktarmıştır. Trabzon Limanı, özellikle Doğu ve Orta Anadolu'ya yapılan sevkiyatlarda kritik bir geçiş noktası olmuştur. Trabzon halkı, Milli Mücadele'yi en erken benimseyen topluluklardan biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1924'te yaptığı Trabzon gezisinde halkın sadakati ve savaş süresince verdiği destek nedeniyle 'Trabzon, fedakarlığın adıdır' demiştir. İftihar ettiğimiz şanlı geçmişimizle, vatan sevgisiyle yoğrulmuş insanlarıyla gurur duyduğumuz Trabzon'umuza 101 yıl sonra İstiklal Madalyamız takdim ediliyor" diye konuştu.

Karaismailoğlu, madalyanın teslim süreciyle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

"Trabzon'umuz, Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği stratejik ve manevi rolüyle tarihimizin onurlu şehirlerinden biridir. 1924 yılında Meclis kararıyla İstiklal Madalyası'na layık görülen Trabzon Kayıkçı Loncası'na bu madalya ve berat resmen teslim edilememiştir. Aradan geçen 101 yıl sonra, Trabzon'umuza layık görülen İstiklal Madalyası, artık hak ettiği yerde olacak. Konuyu titizlikle ele aldık ve arşivlerde yaptığımız araştırmalarla kararın resmi dayanaklarına ulaştık. TBMM'deki kayıtlar tek tek incelenerek kararın tüm detaylarına ulaşıldı. Kadim şehrimizin aydınlık yarınlarına daha güçlü bir miras bırakma sorumluluğu ile çalışan tüm kadroların üstün gayreti ile Milli Savunma Bakanlığımızın onayı alındı. Alınan onay sonrası madalya ve berat, gereği yapılmak üzere TBMM'ye gönderildi."

Madalya ve beratın Trabzon'a teslim edilmek üzere hazır olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "En kısa zamanda törenle bu büyük onur, resmen Trabzon'umuza tevdi edilecek ve TBMM Başkanımız tarafından Trabzon Valiliğimize teslim edilecektir. Bu madalya, sadece bir nişan değil; Trabzon'umuzun milletine olan sadakatinin, cesaretinin ve vatan aşkının bir kez daha tescilidir. Sürece büyük katkılar sunan TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım'a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Karaismailoğlu, bu sürecin gelecek nesiller için de anlamlı bir mesaj taşıdığını belirterek, "Bu madalya, Trabzon'un cesur evlatlarının şanlı mücadelesine verilmiş bir saygı duruşudur. Aynı zamanda bugünümüzün gençlerine, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan yapıldığını hatırlatacak önemli bir mirastır. Bu onur, ecdadımıza ve gençliğimize ithaf edilmiştir. Trabzon halkına bu gururu yaşatabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON