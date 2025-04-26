Trabzon\'a Yurtdışından Engelli Araçları ve Medikal Malzemeler Gönderildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yurt dışında yaşayan hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla temin edilen 91 akülü ve 51 manuel engelli aracı ile çeşitli medikal malzemeleri taşıyan tır Trabzon'a ulaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde yurt dışındaki gurbetçi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak bir tır dolusu malzeme Trabzon'a ulaştı. 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile çeşitli tıbbi destek ekipmanlarından oluşan malzemeler, Trabzon'da yaşayan engelli ve özel bireylerin hizmetine sunulacak. Malzemeler, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Engelliler Haftası kapsamında törenle özel gereksinimli bireylere dağıtılacak.

"Engelli ve özel bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onların toplum içindeki yerini güçlendirmek bizim için öncelikli bir görevdir" diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda önemli projeler yürütüyoruz. Yurtdışından şehrimize ulaştırdığımız bu çok kıymetli malzemeler, sadece fiziksel destek değil, aynı zamanda bir dayanışma ve gönül bağı örneğidir. Bu bağın kurulmasında emeği geçen tüm hayırsever gurbetçilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON