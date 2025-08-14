Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'En mutsuz şehir' iddialarına sert tepki

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılarak yapılan 'En mutsuz şehir Trabzon' başlıklı haberlere tepki gösterdi. TÜİK'in böyle bir verisi olmadığını vurgulayan Genç, "Tamamen şehrimizi karalamaya yönelik bu iddiaları ortaya atanların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil. Trabzon, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasında yer alan ve bölgemizin parlayan yıldızı bir kenttir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜİK tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması ve bu araştırmaya göre Trabzon'un 'Türkiye'nin en mutsuz şehri' olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Genç, "Son günlerde Türkiye kamuoyunu meşgul eden 'Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon' şeklindeki paylaşımları büyük bir şaşkınlıkla izliyoruz. İddiaların asılsız olduğunu bizzat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Ortada herhangi bir veri yokken, yıllar önce yapılmış araştırma sonuçlarından haber üretip, Trabzon'umuzu Türkiye'nin en mutsuz şehri göstermeye çalışanların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil. Tam tersine Trabzon'umuz Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasındadır. Huzurlu, güvenli ve mutlu bir şehirdir" diye konuştu.

"Asılsız haberlere halkımız itibar etmesin"

Genç, bu tür asılsız iddiaların her geçen gün yükselişini sürdüren Trabzon'a zarar verme amacı taşıdığına da vurgu yaparak, "Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu ve yaşam standardını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim, kültür, sanat, spor ve ekonomi başta olmak üzere vatandaşlarımızın her sorunuyla ayrı ayrı ilgileniyor ve çözüm üretiyoruz. Turizm konusunda bölgenin parlayan yıldızı konumunda bir şehiriz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp uğurlamak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Kaynağı belli olmayan ve asılsız verilere dayandırılan asparagas haberlere itibar etmemelerini bütün vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum" dedi. - TRABZON