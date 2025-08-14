Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'En mutsuz şehir' iddialarına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'En mutsuz şehir' iddialarına sert tepki

14.08.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜİK verilerine dayandırılarak yapılan 'En mutsuz şehir Trabzon' haberlerine tepki gösterdi. Genç, bu iddiaların asılsız olduğunu ve şehrin yaşanılabilirlik konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılarak yapılan 'En mutsuz şehir Trabzon' başlıklı haberlere tepki gösterdi. TÜİK'in böyle bir verisi olmadığını vurgulayan Genç, "Tamamen şehrimizi karalamaya yönelik bu iddiaları ortaya atanların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil. Trabzon, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasında yer alan ve bölgemizin parlayan yıldızı bir kenttir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜİK tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması ve bu araştırmaya göre Trabzon'un 'Türkiye'nin en mutsuz şehri' olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Genç, "Son günlerde Türkiye kamuoyunu meşgul eden 'Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon' şeklindeki paylaşımları büyük bir şaşkınlıkla izliyoruz. İddiaların asılsız olduğunu bizzat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Ortada herhangi bir veri yokken, yıllar önce yapılmış araştırma sonuçlarından haber üretip, Trabzon'umuzu Türkiye'nin en mutsuz şehri göstermeye çalışanların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil. Tam tersine Trabzon'umuz Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri arasındadır. Huzurlu, güvenli ve mutlu bir şehirdir" diye konuştu.

"Asılsız haberlere halkımız itibar etmesin"

Genç, bu tür asılsız iddiaların her geçen gün yükselişini sürdüren Trabzon'a zarar verme amacı taşıdığına da vurgu yaparak, "Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu ve yaşam standardını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim, kültür, sanat, spor ve ekonomi başta olmak üzere vatandaşlarımızın her sorunuyla ayrı ayrı ilgileniyor ve çözüm üretiyoruz. Turizm konusunda bölgenin parlayan yıldızı konumunda bir şehiriz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp uğurlamak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Kaynağı belli olmayan ve asılsız verilere dayandırılan asparagas haberlere itibar etmemelerini bütün vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Ekonomi, trabzon, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'En mutsuz şehir' iddialarına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası

17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 18:18:19. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon Belediye Başkanı'ndan 'En mutsuz şehir' iddialarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.