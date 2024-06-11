Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümüşhane'de turizm projelerini değerlendirdi

Yerel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ziyaret ettiği Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Başkan Genç, proje kapsamında Gümüşhane ve Trabzon'un turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'ı ziyaret etti. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi'nin son durumuna değinen Başkan Genç, bölgesel kalkınmayı ve kardeşlik hukukunu geliştirmeyi vurgularken, iki şehrin 12 ay boyunca turizme hizmet edecek şekilde nasıl bir projeksiyon ortaya koyabilecekleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İki şehre de katkı sağlayacak

Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirecek Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi'nin önemine değinen Başkan Genç, "Bu önemli turizm akışının hem Trabzon'a hem de Gümüşhane'ye katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu bölge artık sanayiden ziyade turizmi ile öne çıkan bir bölge. Küresel ısınma nedeniyle güneydeki sıcaklık artışları bu bölgeye ilgiyi artırıyor" dedi. Çakırgöl Kış Turizm Merkezi'nin yatırımlara henüz tam anlamıyla hazır olmadığını ifade eden Genç, yol sorunlarının kısmen çözüldüğünü ancak kanalizasyon ve su işleri gibi altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti. Bu amaçla Gümüşhane ile birlikte bir konsorsiyum oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Başkan Genç, "Bölgemizde turizmi 12 aya yayacak adımlar atmalıyız. Kayak merkezlerimiz de bunlardan bir tanesi. Gümüşhane'mizde bu manada bir düşünce, bir çalışma olduğunu da biliyorum. Süleymaniye ile ilgili bir çalışma olduğunu da biliyorum. O da olsun çünkü bu kayak merkezleri birbirini tetikleyen bir iş. Biri bir yere geldiği zaman Çakırgöl'de olsun, Süleymaniye'de olsun, Zigana'da olsun, Erzurum Palandöken'de olsun, Sarıkamış'ta olsun, böyle bütüncül baktığımız zaman bu işe birazcık daha fayda üretiriz diye düşünüyoruz. Şu anda Çakırgöl yatırıma hazır bir vaziyette değil. Yol problemleri vardı. Kısmen çözüldü. Şimdi kanalizasyon işi var, su işi var. Yapılması gereken işler var orada. Yatırıma hazır hale getirebilmek için nasıl bir konsorsiyum oluşturmalıyız, ona bakmamız gerek. Bakanımızın himayesinde bu görüşmeyi yapalım istiyoruz. Bu davetimizi bu vesileyle paylaşayım" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 22 Haziran'da Kültür Yolu Festivali dolayısıyla Trabzon'u ziyaret edeceğini belirten Genç, bu ziyarette Çakırgöl Projesi'ni de gündeme getireceklerini söyledi.

"Trabzon ile aynı anlayışa sahibiz"

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise, "Trabzon, Türkiye'de ve dünyada marka olmuş şehirlerden birisidir. Trabzon'un komşusu olmaktan da bu vesileyle her zaman gurur duyuyoruz. Hakikaten Trabzon, Gümüşhane'nin batıya açılan, iş dünyasına açılan, turizme açılan en önemli kapılarından birisidir. Gümüşhaneli vatandaşlar zor coğrafi şartlarda yaşam mücadelesi verirken, gurbetçiliği yaşama tarzı olarak seçmiş. Gümüşhane'den ilk gurbete giden insanlarımız da önce Trabzon'a gitmişler. İlimizin kıt kaynakları, mevcut nüfusumuzu bakmaya ve doyurmaya yetmediği için gurbetçilik bizim hayatımız olmuş. Bizim şehirlerimizin kalkınma sektörü, turizm sektörüdür. Bunun dışında diğer sektörler yüzde yüz etki edecek konumda değil. Turizm sektörüne önem vermemiz lazım. Bu ülkenin varlıkları, zenginlikleri tabii ki bu ülkede yaşayan herkes için ortak kullanım hakkı sağlar. Burada bizim Çakırgöl Kayak Tesisi'ne bakışımız şöyle değerli başkanım. Şimdi biz 20 yıldır hemen Gümüşhane merkezde, eski Gümüşhane yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi'ndeki alanda belli bir noktaya geldik. Bu iki projeyi birlikte yürüttüğümüz zaman tabii ki bölgemizin zenginliği, hepimizin zenginliğidir. Ondan büyük memnuniyet duyarız. Bunları sizden duymak çok güzel. Biz de aynı anlayışa sahibiz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE