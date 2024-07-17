Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası yolunda güvenlik önlemi aldı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası yolunda güvenlik önlemi aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası yolunda güvenlik önlemi aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi. Çizilen sarı şeritler, sisli havalarda sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

17.07.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde ihtiyaç duyulan ve hasar görmüş yerlerde yol şerit çizim çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, Hıdırnebi Yaylası yolunda yapılan çizim çalışması, Kuruçam Mahallesi sakinlerinin ve yayla ziyaretçilerinin memnuniyetini kazandı. Yola çizilen sarı şeritler, sisli havalarda sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın bu tür önleyici ve iyileştirici çalışmalarının şehrin her noktasında devam edeceği belirtildi.

Kuruçam Mahallesi Muhtarı Sinan Gedikoğlu, "Mahallemiz, Hıdırnebi Yaylası'na giden yol üzerinde ve büyük bir turizm potansiyeline sahip. Bu nedenle yolun güvenliği ve konforu çok önemli. Özellikle sisli havalarda yaşanan sürüş zorluklarına çözüm bulmak amacıyla yapılan sarı renkli çizimler, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası yolunda güvenlik önlemi aldı - Son Dakika

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