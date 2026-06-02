Eski Tkp Genel Sekreteri Zeki Baştımar'ın Tarihi Aile Konağı, İş İnsanı Alaattin İlyas Saral'ın Girişimiyle Müzeye Dönüştürüldü

Haber: Gençağa KARAFAZLI

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi'nde 1840'lı yıllarda Hacıyakupoğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılan tarihi konak, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından "Baştımar Aile Müzesi" olarak hizmete açıldı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yaklaşık 185 yıllık geçmişiyle bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan konak, aralarında devlet adamları, milletvekilleri, bürokratlar ve Türkiye Komünist Partisi'nin eski Genel Sekreteri Zeki Baştımar'ın da bulunduğu aile fertlerinin yaşam öykülerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

185 yıllık konakta doğup büyüyen isimlerin yaşamları, karakterleri ve eğitimlerinin ön plana çıkarıldığı müzede; konusunda uzman akademisyenlerin hazırladığı çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'ndeki belgeleri, konağın tarihine dair hatıraları, fotoğrafları ve aile bireylerine ilişkin biyografileri inceleme imkanı sunuluyor. Müze, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanan tanıtım filmleriyle ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Baştımar Aile Müzesi için düzenlenen açılış törenine; konağın müzeye dönüşmesini sağlayan iş insanı Alaattin İlyas Saral, Of Folklor Derneği Basın Sözcüsü İhsan Hacıbektaşoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Kaymakamı Eşref Akça, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Çebi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Saadet Partisi ve CHP'li bazı parti temsilcileri ile araştırmacı-yazar Veysel Usta, tarihçi Fatih Yurttaş ve çok sayıda davetli katıldı.

"NAZIM HİKMET'İN YOL ARKADAŞI VE TKP GENEL SEKRETERİYDİ"

Programda Saral ailesi adına konuşan torunlardan Fatma Saral Özer, konağın yıllardır tüm aileyi bir araya getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Baştımar Konağı, 19. yüzyılda, 1840 yıllarında Hacı Yakupoğlu Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. Zarif ahşap işçiliği, geniş saçakları, taş zeminli zemin katı ve geleneksel Türk evi planına uygun odalarıyla döneminin seçkin mimari yapılarındandır. Bu konakta yaşayan Hacı Yakupoğlu ailesi, Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde etkin rol oynamış, tarihe değerli isimler kazandırmıştır. Bu isimlerden Esad Saffet Paşa, Tanzimat dönemi Osmanlı Devlet İdaresi'nde Dışişleri ve Maarif Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur. İstiklal Madalyası sahibi Hafız Mehmet Bey, 1903 yılında devlet görevine başlamış, ardından Kurtuluş Savaşı sırasında Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Trabzon milletvekili seçilerek mecliste etkin görevlerde bulunmuş, Adalet Bakanı olarak da görev yapmıştır."

Kuva-yi Milliye Hareketi'ne katılan dedemiz Tapu Müdürü Ahmet Hacı Yakupoğlu ve 1950-1954 yılları arasında Trabzon milletvekili olan Ahmet Saffet Baştımar, yakın dönem tarihimizde iz bırakmış ailenin değerli isimlerindendir. Ayrıca Türk dilini ve şiirini dünyaya tanıtan büyük şair Nazım Hikmet'in yol arkadaşı, Türk siyasi hayatında önemli rol oynamış Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Zeki Baştımar da aileye mensup önemli şahsiyetlerdendir. Baştımar Konağı biz torunlar için anneannemizi ziyaret ettiğimiz, hasret giderdiğimiz, geniş ailemizin bir arada olduğu bayram sevincimizdi. Tüm aile büyüklerimizi rahmet, sevgi ve saygıyla anıyorum."

"YAPAY ZEKA BÜTÜN GEÇMİŞİ, BÜTÜN DEĞERLERİ AYAK ALTINA ALDI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müzenin önemine değinerek, "Dijital çağın hükümferma sürdüğü bir dünyada yapay zekanın bütün geçmişi, bütün değerleri ayak altına alıp amaçsız, hedefsiz milletler ve toplumlar oluşturma noktasında, dijital dünyaya mahküm olma noktasında maalesef gençlerimize, geleceğimizi dünyaya özne olarak taşıyacak gençlerimize özellikle bu hafızaları, bu 1800'lerden kalma, çok daha geçmişlerden kalma bu güzel eserleri, bu hafızayı taptaze tutacak ve gereksiz bilgileri de beyninden atacak, bunları insanımıza aktaracak ve Baştımar Ailesi Müzesi'ni bizlerle buluşturan, bizlerle birlikte geleceğe götürecek olan ve bu konuda maddi manevi her türlü imkanlarını ortaya koyarak sadece Of'umuza, Sürmene'mize, Araklı'mıza değil, Türkiye'ye, tüm Türkiye'ye bu güzellikleri yaşatmak adına yaptığı çalışmalar için Alaattin İlyas Saral ağabeyimize sizler adına, Trabzon adına, ülkem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra Baştımar Aile Müzesi'ni gezdi.