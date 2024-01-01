 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde Tarık ve Nilay Söğüt çiftinin bebeğine Kuzey, Erkut ve Sevim Kıran çiftinin bebeğine Çağrı, Kurtuluş ve Aleyna Birinci çiftinin bebeğine Atlas isimleri verildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım yeni çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ederek kutladı.

Trabzon\'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 15:39,
Abone Ol

Trabzon'da 2024 yılının ilk bebekleri bu gece yılın ilk saatlerinde dünyaya geldi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Doğum Servisi'nde 2024 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde dünyaya gelen Tarık ve Nilay Söğüt çiftinin bebeğine Kuzey, Erkut ve Sevim Kıran çiftinin bebeğine Çağrı, Kurtuluş ve Aleyna Birinci çiftinin bebeğine Atlas isimleri verildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım yeni çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ederek kendilerini kutladı. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Valiliği, Trabzon, Söğüt, Kutlamalar, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:47:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement