Trabzon\'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Trabzon'da 2024 yılının ilk bebekleri bu gece yılın ilk saatlerinde dünyaya geldi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Doğum Servisi'nde 2024 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde dünyaya gelen Tarık ve Nilay Söğüt çiftinin bebeğine Kuzey, Erkut ve Sevim Kıran çiftinin bebeğine Çağrı, Kurtuluş ve Aleyna Birinci çiftinin bebeğine Atlas isimleri verildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım yeni çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ederek kendilerini kutladı. - TRABZON