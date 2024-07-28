Trabzon\'da 6 yaşındaki Meryem\'in doğuştan gelen yeteneği şaşırtıyor

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Trabzon'da yaşayan 6 yaşındaki Meryem'in doğuştan gelen yeteneği ile kendine özgü resimler çizmesi görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Esra ve Miraç Bozal çiftinin 2 kız çocuğunda biri olan 6 yaşındaki Meryem Bozal, yaşıtlarından kendini farklı kılan yeteneği ile ön plana çıkıyor. 2.5 yaşında ailesinin aldığı çiz-sil ile resim yapmaya başlayan Meryem'in farklı sanatı ailesinin dikkatini çekti. Kendine özgü resimler çizmeye başlayan Meryem'e ailesi tarafından kağıt ve renkli kalemler verildi. Bir ressam gibi resimler çizen Meryem'in bu yeteneği anaokulu öğretmenleri tarafından da fark edildi. Hayal gücü ile özellikle hayvan resimleri çizmeyi seven Meryem için ailesi tarafından bir sosyal medya hesabı da açıldı. Bir fanusun içerisine konulan resim konuları arasından seçim yapan Meryem'in kısa sürede çizdiği resimler binlerce beğeni aldı.

Ressam olmak istediğini belirten Meryem Bozal, "Resim yapmayı çok seviyorum. Timsah, balina ve ejderhayı seviyorum. Onları karakterlere dönüştürüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece önüne kağıt ve renkli kalemler koyduk; hiçbir eğitim almadı"

Meryem'in annesi Fen Bilgisi Öğretmeni Esra Cevahir Bozal ise, kızının hiçbir eğitim almadan resim çizdiğini vurgulayarak, "Pandemi döneminde Meryem 2 yaşındaydı. Kızım için silinebilir tahtalardan almıştık. Farkında değildik öylesine almıştık. İlk başta örümcek tarzı bir şeyler yapmaya başladı. Bizi şaşırtmıştı. Hatta o dönemde Covid virüsüne benzettik. Sonrasında Meryem'e kağıt ve kalem almaya başladık. Kendinden çok ilerleme kaydetti. Biz hiçbir şekilde ona müdahale etmedik. Sadece önüne kağıt ve renkli kalemler koyduk. Hiçbir eğitim almadı. Anaokulu bitirdi, birinci sınıfa başlayacak. Anaokulundaki öğretmenleri çok şaşırdı. Hatta etkinliklerde Meryem'e resim yaptırıyorlardı. Babasının bir fikri vardı. Değişik fikirleri olan resimler yapmak için fanusun içerisine kağıtlar koyduk. O içerisinden bir kağıdı alarak resim yapıyor. Bu Meryem'in de hoşuna gidiyor. Ablası da resim seviyor ama o daha çok tasarımı yönelik. Eve geldiğinde salondaki masasına oturur hemen resim yapar. Onun için terapi gibi bir şey" dedi.

"Repertuarı çok geniş"

Baba Mimar Miraç Bozal da, Meryem'i yaşıtlarından ayıran özelliğinin hızlı düşünüp hızlı çizmesi olduğunu kaydederek "Meryem sanırım 2.5 yaşındaydı. Bebeklerin çiz-sil tabletleri var onlardan aldık. Onunla baya ilgilendiğini gördüm. Sonrasında ise hep Meryem'in izlemeye başladım. Acaba yapabilir mi diye malzemesini eksik etmedim. Herhangi bir kursa gitmedi. Hafızasına alıp çiziyordu. Meryem'in yaşıtlarında ayıran özelliği hızlı düşünüp hızlı çizmesi. Kaş, göz gibi ayrıntılara çok dikkat ediyor. Bizde bunu geliştirecek yeni yöntemler aramaya çalıştım. Çeşitli tezlere baktım. İşin uzmanı resim öğretmenlerine sordum ve bugünlere geldik. 5 dakikadan fazla bir resme zaman ayırmıyor. Hemen bitirmesi gerekiyor gibi davranıyor. Karikatüre yöneliyor gibi geldi. Filin üstünde kaplumbağa, gitar çalan kuş gibi çeşitli şeyler çiziyor. Bir fanusun içerisine resim konuları yazarak atıyoruz. Meryem onlardan birini çekip çizmeye başlıyor. Çizgi filmlerden de etkileniyor. Hemen ona göre resimler yapıyor. Savaş resimleri de çok farklı ejderha da çizebiliyor. Anatomik dinozor iskeletleri çiziyor. Repertuarı çok geniş. Herhangi bir şey söylediğimizde onu hemen çizebiliyor. Günümüz sosyal medya çağı. Bir şekilde keşfedilmesi için videolar paylaşıyoruz. Takipçileri artıyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Resim öğretmenleri ve ressamlardan 'kesinlikle eğitim vermeyin, bir zorlama yapmayın, malzemesini eksik etmeyin' şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Şimdilik akışına bırakın su akar yolunu bulur diyorlar. Şimdilik eğitim almasına bile karşılar. Ama illa ki ileride sulu boya tekniği, pastel boya tekniğini geliştirmek isteyecektir diye düşünüyoruz. 4 yaşından beri çizdiği bütün resimleri saklıyorum. 4 yaşından önce de beğendiğimiz resimlerinin fotoğraflarını saklıyoruz. Aylık en az 50 tane saklanabilir resmi var. Bazılarını bunlardan çok yaptı diye saklamıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON