Acılarını üreterek unutuyorlar
15.01.2026 09:17  Güncelleme: 09:24
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen 'Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenmeye' projesi, 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Kurslar, çeşitli el sanatları, zeka oyunları ve sosyal etkinliklerle donatılmış olup, katılımcılara destek ve mutluluk sağlıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Botanik Park Yerleşkesi'nde oluşturulan yeni atölyede 65 yaş üstü bireylere yönelik anlamlı bir proje hayata geçirildi. Kursa katılanlardan kimisi evlat, kimisi anne acısını üreterek unutmaya çalışıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenmeye" projesi kapsamında öz bakım ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen 65 yaş üstü kursiyerlere hizmet veriliyor. Proje ile 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata aktif katılımının artırılması, keyifli bir ortamda hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri hedefleniyor. Atölyede ahşap, giyim, örgü ve çeşitli el sanatları çalışmaları, zeka oyunları ve farklı oyunlarla eğlence saatleri, hayat hikayeleri ve yaşam sohbetleri ile güzellik, bakım ve cilt sağlığına yönelik eğitimler yer alıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Arzu Özen, "Bu projeyle 65 yaş üstü bireylerimizi evde yalnız kalan, dışarıda herhangi bir faaliyete katılamayan ve canı sıkılan değerli büyüklerimizi atölyelerimizde ağırlamayı amaçlıyoruz. Eğitimden sağlığa, el sanatlarından sosyal ve kültürel faaliyetlere, zeka oyunlarından hobilere kadar birçok etkinliği bir arada sunuyoruz. Büyüklerimizin hayata üretken bir şekilde katılmalarını arzuluyoruz. İnşallah mutlu olmalarına vesile oluruz. Şu anda zeka oyunlarımız devam ediyor. Özellikle demans ve unutkanlık gibi durumlarda beyni aktif tutmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Güzellik ve kuaförlük alanımız da mevcut. Dolayısıyla burada hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Erkek katılımcılarımızı da bekliyoruz. Trabzon'daki herkesi buraya davet ediyoruz. Büyüklerimizin yaşanmışlıkları, yalnızlıkları ve kayıpları var. Emekli olduktan sonra aktif hayatın dışında kalan bireyleri yeniden sosyal ve üretken bir hayata dahil etmeye çalışıyoruz. Gelen katılımcılarımız memnun; burada sosyalleşiyor ve sıkıntılarını paylaşıyorlar" dedi.

"Ölen çocuklarıma üzülüp ağlıyorum"

Yakın zamanda iki oğlunu kaybeden üç çocuk annesi 73 yaşındaki Seher Bakara, kurs sayesinde biraz olsun rahatlamaya çalıştığını belirterek, "İki oğlumu yakın zamanda kaybettim. Biri kalp krizi, diğeri beyin kanamasından vefat etti. Bir kızım var, torunlarımla avunuyorum. Evdeyken çok düşünüyor, çocuklarıma üzülüp ağlıyorum. Burada arkadaşlarla sohbet ederek biraz olsun rahatlıyorum. Takı kursuna da gidiyorum, torunlarıma takılar yapıyorum ve zamanım böyle geçiyor. Ortam çok güzel, herkes çok ilgili. Acım ölene kadar benimle geçmeyecek ama böyle yerlerde biraz olsun rahatlıyorum. Bir şeyler üretip ortaya çıkarmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"Bizim için adeta ilaçsız bir tedavi yeri"

Kursiyerlerden Aliye Aygün de kursun kendisine adeta ilaçsız tedavi yeri olduğunu belirterek, "65 yaşındayım. Emekli olduktan sonra evde durmak istemedim ve kemençe kursuna gittim. Toplam üç kursa katılıyorum. Gençliğimde bu imkanlar olsaydı mutlaka değerlendirirdim. Emekli olmak bana güzel gelmedi. Böyle yerlerde kendimi çok mutlu hissediyorum. Burada sosyalleşiyorsun, arkadaşların oluyor. Annemi kaybettikten sonra psikolojik tedavi gördüm, bu yüzden duygusallaşıyorum. Burası benim için adeta ilaçsız bir tedavi yeri. Evde oturanlar böyle yerlere gelse çok mutlu olurlar. Çocuklarım 'Gitme, yorulursun' diyor ama ben böyle mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni Handan Saraç ise, "El bakımı, saç bakımı ve cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini hem anlatıyor hem de uygulamalı olarak gösteriyoruz. Onları mutlu etmek bizim için çok önemli. Aslında tüm bu çalışmaları yaşlılarımızı mutlu etmek için yapıyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

