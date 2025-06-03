Trabzon'da Aşırı Yağış Nedeniyle Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla, toplu taşıma araçlarının gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışın ulaşımı güçleştirmesi nedeniyle toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji verilerine göre şehrimizde bugün 15.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun yağış beklenmektedir. Ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu saatlerde mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Belediye otobüslerimiz bugün saat 00.00'a kadar tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet verecektir." - TRABZON