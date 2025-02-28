Trabzon'da Balık Fiyatları 150 Lira - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da Balık Fiyatları 150 Lira

Trabzon'da hamsi, mezgit ve istavritin kilosu 150 liradan satılıyor. Balık fiyatları ideal durumda.

28.02.2025 19:05
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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Deniz suyunun soğumasının ardından balık çeşitleri 150 liradan satılmaya başladı. Trabzonlu balıkçı Turgay Memiş, "Vatandaş içinde çok uygun ideal bir fiyat 150 lira bunun yanında şoklu tavuklar şurada buzun içerisinde satılıyorlar 4-5 senelik tavuğun kilosu 400 lira bunun yanında balığın kilosu 150 lira gayet ideal bir fiyat" dedi.

Trabzonlu balıkçılar, ramazan ayı öncesinde balık tezgahlarındaki son durumu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Turgay Memiş, Ramazan ayı öncesi sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Valla ramazan ayı öncesi şu an balık durumları mükemmel, güzel balıklar geliyor. Tahminen istavrit, mezgit, hamsi 1-2 günden beri kar yağdı bollaştı şu an inşallah bundan sonra temennimiz bol gelmesidir. Karadeniz halkı eğer bu sene balık yemediyse hiç yemesin bundan sonra. Gerçekten süper istavrit, mezgit, hamsi var. Karadeniz halkı bu sene balığa doydu. Şu anda gösterge ramazan ayında balık olacak gibi duruyor. Vatandaş içinde çok uygun ideal bir fiyat 150 lira bunun yanında şoklu tavuklar şurada buzun içerisinde satılıyorlar 4-5 senelik tavuğun kilosu 400 lira bunun yanında balığın kilosu 150 lira gayet ideal bir fiyat. Fiyatlar hamsi, mezgit, istavrit 150 liradan satılıyor."

"Balık bol çıktığı için fiyatlarımız da çok uygundu"

Balıkçı Gökmen Aydın, fiyatların bu şekilde devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anlık fena değil inşallah ramazan ayından sonra da böyle devam eder de vatandaşta yer. Gıda maddesi olarak en ucuz balık. İstavrit, mezgit, hamsi hepsi 150 lira bundan daha ne olsun. Vatandaş balığa yönelsin tavuk, et yiyene kadar balık yesin en güzeli o. Fiyatlar yine aynı şekilde devam eder ramazandan sonra da inşallah böyle devam eder."

Balıkçı Mehmet Örseloğlu,  bu sene balığın bol çıktığını ve fiyatların standart devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ramazan ayına girmeden önce de satışlarımız yoğundu. 1 Eylül'den itibaren balıklarımız hep bol çıktı. Balık bol çıktığı için fiyatlarımız da çok uygundu vatandaşlarımız da uygun fiyata balıklarını gelip alıyordular. Sonuçta bu sene de palamudun ardından hamsi bolluğu devam etmektedir. Son 1-2 gün içerisinde yerli hamsi tekrardan çıkmaya başladı inşallah da böyle devam eder. Fiyatlar çok uygun durumda mezgit ve istavritin kilosu 150 liradan satılıyor. Hamsinin kilosu 150 liradan devam ediyor zaten diğer balıklar çiftlik balığı olduğu için onların fiyatları da standart."

"Tavuğun, etin artması balığı daha cazip yapıyor"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise şöyle konuştu:

"Ramazan ayı öncesi vatandaşların balık tezgahlarına olan ilgisi yine aynı hiç değişmiyor çünkü balık Trabzon'da vazgeçilmez bir şey. Bizi ramazan etkilemiyor bir de şu ramazan da balığın, tavuğun, etin artması balığı daha cazip yapıyor. Fiyatlar sezon başındaki gibi aynı şekilde devam ediyor. Hamsi, mezgit, istavrit 150 lira alabalık 200 lira dün alabalık 250 liraydı bugün 200 liraya kadar düştü. Ramazanın hiçbir etkisi olmadığına eminim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Balık Fiyatları 150 Lira - Son Dakika

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