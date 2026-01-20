Trabzon'da belediye başkanının gülümseten karga diyaloğu - Son Dakika
Trabzon'da belediye başkanının gülümseten karga diyaloğu

20.01.2026 09:29  Güncelleme: 09:31
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Belediye Başkanı Cahit Erdem'in bir karga ile kurduğu komik diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başkan Erdem, kargaya seslenerek ilginç anlar yaşarken, karga da başkanın sözlerine tepkiler verdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Belediye Başkanı Cahit Erdem'in bir karga ile kurduğu ilginç diyalog, kameralara yansıdı. Günlük programı sırasında kaydedilen görüntülerde Başkan Erdem'in kargaya seslendiği, karganın da çıkardığı seslerle karşılık verdiği anlar yer aldı.

Videoda, Başkan Erdem'in kargaya yönelik esprili ve samimi ifadeleri dikkat çekerken, karganın da bulunduğu yerden ayrılmayarak diyaloğa tepki verdiği görülüyor. Doğal yaşamla iç içe gerçekleşen bu anlar, izleyenlerde tebessüm oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

"Gel gel üşüdün mü?"

Görüntülerde, pencere önünde duran kargayı fark eden Başkan Cahit Erdem'in, "Gel gel, üşüdün mü?" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği görülüyor. Başkanın çağrısı üzerine karga, pencereden içeri girerek masanın üzerine çıkıyor. Erdem, kargaya "Sana mama vereceğim, buraya gel" diyerek sesleniyor.

Masaya çıkan karga, bu sırada masadaki kağıtları koparmaya çalışıyor. Başkan Erdem'in kargaya, "Bunları bırak oğlum" şeklinde uyarıda bulunduğu anlar görüntülere yansıyor. Karganın, başkanın söylediklerine bir süre sonra karşılık vererek hareketlerini durdurması dikkat çekiyor.

Başkan Erdem tarafından verilen ekmeği yiyen karga, daha sonra pencereye yönelerek bulunduğu odadan uçarak ayrılıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

