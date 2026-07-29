Trabzon'da CHP'den toplu istifa - Son Dakika
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Trabzon'da CHP'den toplu istifa

Trabzon\'da CHP\'den toplu istifa
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CHP Trabzon il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ile partili belediye başkanları, Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda bir araya gelerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ile partili belediye başkanları, Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda bir araya gelerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP Trabzon il ve ilçe teşkilatları üyeleri ile CHP'li belediye başkanları, Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda bir araya gelerek toplu istifa açıklaması yaptı, ardından YENİ Parti'nin Trabzon il ve Ortahisar ilçe başkanlığı binasına yürüdü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bir yol ayrımındayız. Tarihin en kritik, en keskin virajındayız. Partimiz yargı eliyle butlan yönetimine teslim edildi. Bugüne kadar partimizi iktidarın aparatlarına teslim etmemek adına, hak hukuk bilmez zorbalıklara karşı büyük mücadele verdik. Butlan kararının ardından ilk gün sokağa çıktık, halkımız bize o gün 'Partiyi butlancılara bırakmayın' dedi, geldiğimiz noktada ise yeni bir parti kuruldu. İstikamet millete soran, doğru yolu millette bulanları yoludur. Sokağın sesini dinliyoruz, halkın sesini dinliyoruz, halka rağmen siyaset olmaz diyoruz, kayyumları, butlanları kabul etmiyoruz ve bugüne kadar ömür verdiğimiz CHP'den istifa ediyoruz."

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Cumhuriyet ve CHP'nin büyük bir tehlike altında olduğunu ifade etti.

Eski CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise şunları söyledi:

"Bu düzen çökmüştür, bu düzen tükenmiştir, bu düzen artık milletin sırtında bir yüktür. Bu iktidar saray yargısını maşa yaparak milletin iradesini adım adım gasbetmeye çalışmaktadır. İşte bu yüzden bugün burada sıradan bir açıklama yapmıyor, sessiz sedasız bir veda metni okumuyoruz. Tam aksine bugün burada tarih yazıyoruz. Bugün burada bir dönemi kapatıyor, yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte açıyoruz. ve bugün burada usulsüzlüğe, hukuksuzluğa, kapalı kapılar arasındaki entrikalara ve koltuk sevdalılarına karşı tarihi bir başkaldırıyı ve kurucu iradeyi ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da CHP'den toplu istifa - Son Dakika

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