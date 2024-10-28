Trabzon\'da Cumhuriyet için yürüdüler

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Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından

"Cumhuriyeti biz böyle kazandık" temalı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi'nin Cumhuriyetin ilan edilişinin 101. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, tarihi bir Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Milli Mücadele ile özdeşleşen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının ve Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı yürüyüş, Ortahisar Belediyesi önünden başlayarak Kahramanmaraş Caddesi boyunca devam etti ve Meydandaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Yürüyüşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da makam aracı olarak kullanılan otomobilin yanı sıra, kağnılar ve atlar da yer aldı.

Kortejin önünde yürüyen bir çocuk ise Cumhuriyetin ilan edildiğini yazan 30 Ekim 1923 tarihli gazeteyi 'Yazıyooor, Cumhuriyetin ilanını yazıyor" diyerek halka duyururken, yürüyüşe katılanlara günün anısına gazete ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı madalya hediye edildi.

Yürüyüşe Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon eski milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan binlerce kişi katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle, marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen korteje Trabzon halkı büyük ilgi gösterdi. Yaşanan tarihi anları telefonlarla kayda alan vatandaşların yoğun alkışları ve tezahüratları eşliğinde ilerleyen kortejin yürüyüşü, Meydandaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

CHP İl Örgütü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konuşmasında Trabzon tarihinin en görkemli Cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu tarihi yürüyüşe katılan Trabzonlulara teşekkür etti.

"Sevgili Trabzonlular, sevgili hemşerilerim; bugün kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır" diyen Başkan Kaya, "Bugün Trabzon'da hep birlikte bir tarih yazdık. Sizler, Trabzon tarihinin en görkemli, en güzel Cumhuriyet yürüyüşünü yapanlarsınız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON