Trabzon'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trabzon'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor

Trabzon\'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor
28.01.2026 17:14  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla dolmuşları merkezden kaldırarak yeni depolama alanlarına taşımaya hazırlanıyor. 9 Şubat itibarıyla uygulanacak bu düzenleme ile dolmuşlar, belirlenen noktalarda yolcu alıp indirebilecek.

Trabzon'da şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla dolmuşlar merkezden kaldırılıyor. Köprüaltı ve Postane başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm dolmuş durakları yeni depolama alanlarına taşınacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir ulaşım düzenlemesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet gösteren dolmuşlar kaldırılarak belirlenen yeni depolama alanlarına taşınacak. Uygulamaya 9 Şubat itibarıyla başlanması planlanıyor. Alınan kararla birlikte, Köprüaltı ve Postane önünde bulunan dolmuş duraklarının tamamı şehir merkezinden kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile dolmuşlar artık merkezde bekleme yapamayacak, sadece belirlenen noktalarda yolcu indirip bindirebilecek.

Köprüaltındaki dolmuşlar Esentepe'ye taşınacak

Köprüaltı mevkiinde bulunan tüm dolmuşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Parkı altına yapılan 21 araçlık kalkış noktasından hareket edecek. Doğu tarafından gelen dolmuşlar yine yolcularını Esentepe Kavşağı karşısında indirecek, ardından Esentepe Kavşağı üst kısmında, Kanuni Bulvarı altındaki alanda depolanacak. Batıdan gelen 4 farklı dolmuş durağına ait araçlar ise Tanjant mevkiinde yalnızca yolcu indirme işlemi yapabilecek. Bu araçlar daha sonra Fatih Parkı altında, doğu yönünden gelen dolmuşlarla birlikte kendilerine ayrılan depolama alanında bekleyecek. Doğu yönünden gelen dolmuşlar, depolama sonrası Kanuni Bulvarı ve Taksim Yokuşu güzergahını kullanarak tekrar Fatih Parkı altına gelecek ve buradan yolcu alacak.

Postane önündeki dolmuşlar Pazarkapı'ya taşınacak

Postane önünde bulunan dolmuşların tamamı da yeni oluşturulan Pazarkapı Yaşam Alanı'na taşınacak. Bu dolmuşlar, Hanife Hatun Camii'nin doğu tarafında kendileri için ayrılan depolama alanında konuşlanacak. Bölgede toplam 12 dolmuş durağı yer alacak. Buradaki dolmuş durakları, Tabakhane mevkiinden eski İl Özel İdaresi önüne gelerek kendilerine ayrılan alanlarda yolcu indirme yapabilecek. Pazarkapı'dan hareket eden dolmuşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerinden gelerek Mumhane Müftü Camii önünde kendilerine ayrılan 12 araçlık alanda yolcu bindirme yapabilecek.

Öte yandan ilçe minibüsleri için de yeni bir yerleşim planı oluşturuldu. Buna göre, batı ilçe minibüsleri Hanife Hatun Camii'nin batısında, doğu ilçe minibüsleri ise caminin doğusunda hizmet verecek.

"Trafik ve düzensizlik sorununu çözmek için uğraş veriyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Trabzon'umuzun şehir merkezinde yıllardır yaşanan trafik ve düzensizlik sorununu çözmek adına kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu doğrultuda şehir merkezindeki dolmuşları kaldırıyor, depolama ve bekleme alanlarını merkez dışına taşıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin daha güvenli, daha düzenli ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasıdır. 9 Şubat itibarıyla uygulamamızı başlatmayı planlıyoruz. Köprüaltı ve Postane başta olmak üzere merkezde dolmuş kaynaklı yoğunluk sona erecek. Bu düzenleme ile hem trafik rahatlayacak hem de Trabzon'a yakışır bir şehir düzeni sağlanmış olacak" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Trabzon, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:59:40. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.