Trabzon\'da dolmuşlar yeni yerine taşınıyor

Trabzon'da şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla dolmuşlar merkezden kaldırılıyor. Köprüaltı ve Postane başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm dolmuş durakları yeni depolama alanlarına taşınacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir ulaşım düzenlemesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet gösteren dolmuşlar kaldırılarak belirlenen yeni depolama alanlarına taşınacak. Uygulamaya 9 Şubat itibarıyla başlanması planlanıyor. Alınan kararla birlikte, Köprüaltı ve Postane önünde bulunan dolmuş duraklarının tamamı şehir merkezinden kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile dolmuşlar artık merkezde bekleme yapamayacak, sadece belirlenen noktalarda yolcu indirip bindirebilecek.

Köprüaltındaki dolmuşlar Esentepe'ye taşınacak

Köprüaltı mevkiinde bulunan tüm dolmuşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Parkı altına yapılan 21 araçlık kalkış noktasından hareket edecek. Doğu tarafından gelen dolmuşlar yine yolcularını Esentepe Kavşağı karşısında indirecek, ardından Esentepe Kavşağı üst kısmında, Kanuni Bulvarı altındaki alanda depolanacak. Batıdan gelen 4 farklı dolmuş durağına ait araçlar ise Tanjant mevkiinde yalnızca yolcu indirme işlemi yapabilecek. Bu araçlar daha sonra Fatih Parkı altında, doğu yönünden gelen dolmuşlarla birlikte kendilerine ayrılan depolama alanında bekleyecek. Doğu yönünden gelen dolmuşlar, depolama sonrası Kanuni Bulvarı ve Taksim Yokuşu güzergahını kullanarak tekrar Fatih Parkı altına gelecek ve buradan yolcu alacak.

Postane önündeki dolmuşlar Pazarkapı'ya taşınacak

Postane önünde bulunan dolmuşların tamamı da yeni oluşturulan Pazarkapı Yaşam Alanı'na taşınacak. Bu dolmuşlar, Hanife Hatun Camii'nin doğu tarafında kendileri için ayrılan depolama alanında konuşlanacak. Bölgede toplam 12 dolmuş durağı yer alacak. Buradaki dolmuş durakları, Tabakhane mevkiinden eski İl Özel İdaresi önüne gelerek kendilerine ayrılan alanlarda yolcu indirme yapabilecek. Pazarkapı'dan hareket eden dolmuşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerinden gelerek Mumhane Müftü Camii önünde kendilerine ayrılan 12 araçlık alanda yolcu bindirme yapabilecek.

Öte yandan ilçe minibüsleri için de yeni bir yerleşim planı oluşturuldu. Buna göre, batı ilçe minibüsleri Hanife Hatun Camii'nin batısında, doğu ilçe minibüsleri ise caminin doğusunda hizmet verecek.

"Trafik ve düzensizlik sorununu çözmek için uğraş veriyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada "Trabzon'umuzun şehir merkezinde yıllardır yaşanan trafik ve düzensizlik sorununu çözmek adına kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu doğrultuda şehir merkezindeki dolmuşları kaldırıyor, depolama ve bekleme alanlarını merkez dışına taşıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin daha güvenli, daha düzenli ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasıdır. 9 Şubat itibarıyla uygulamamızı başlatmayı planlıyoruz. Köprüaltı ve Postane başta olmak üzere merkezde dolmuş kaynaklı yoğunluk sona erecek. Bu düzenleme ile hem trafik rahatlayacak hem de Trabzon'a yakışır bir şehir düzeni sağlanmış olacak" diye konuştu. - TRABZON