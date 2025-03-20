Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

(TRABZON) - Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığa karşı ülkenin her yerinde insanların meydanlarda olduğunu dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ne acıdır ki bugüne kadar Türkiye'ye ağır bedeller ödeten, gençlerimizin kanına giren, alçak terör örgütü liderine utanmadan 'kurucu önder' diyebiliyorlar ama Ekrem İmamoğlu'na 'örgüt lideri' diyorlar. Yazıklar olsun! Bunu hiçbir vicdan kabul etmez, bunu milletimiz asla kabul etmez, etmeyecektir de" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, çalışma arkadaşlarının ve aralarında ilçe belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ve protestolar, Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da sürüyor.

Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde bir araya gelen binlerce Trabzonlu, hemşehrileri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Yürüyüşe katılanlar "Milletin iradesine sahip çıkıyoruz", "Hak hukuk adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Direne, direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Meydan Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Horonu dimdik oynayan, siyaseti mertçe yapan, bu şehrin yiğit evladı, hepimizin gururu, Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında şöyle bir cümle kurmuştu; 'Ben kendimi önce Allah'a, sonra milletime emanet ediyorum!' Görüyorum ki millet emanetine sahip çıkıyor. Hepinize bunun için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu mücadele yeni başlıyor, bu haksızlık bitinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Mücadelenin daha yeni başladığını ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık son bulana kadar da devam edeceğini vurgulayan Başkan Kaya, bunun bütün milletin bir onur mücadelesi olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bugün ve bu akşam, hatta dün ve dün akşam, Türkiye'nin her yerinde, adaletten yana, vicdanı olan, ahlakı olan, bu yapılanlara itiraz eden bütün onurlu insanlar meydanlardaydı, alanlardaydı. Bu haksızlığa karşı mücadele ediyordu. Bu mücadele yeni başlıyor arkadaşlar, bu haksızlık bitinceye kadar bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız, sevgili kardeşimiz Ekrem İmamoğlu bu yola çıkarken bir şey söylemişti; 'Ben kravatımı çıkarıyorum, ceketimi çıkarıyorum, kollarımı sıvıyorum' demişti. Her birimiz ceketlerimizi çıkardık, kollarımızı sıvadık, son ana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu mücadele onur mücadelesidir, çünkü bu mücadele haksızlığa karşı verilen büyük bir mücadeledir, çünkü bu mücadele 14 bin 500 liraya geçinmek zorunda bırakılan emekliler için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele haksızlığa uğrayan milyonlar için verilen mücadeledir, çünkü bu mücadele atanamayan öğretmenler için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele, bugüne kadar mülakatlarla hakkı yenen gençlerimiz için verilen mücadeledir, çünkü bu mücadele geçinemeyen yoksul vatandaşlarımızın mücadelesidir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesi değildir, Türk milletinin mücadelesidir."

"Terör örgütü liderine utanmadan kurucu önder, Ekrem İmamoğlu'na ise örgüt lideri diyorlar"

"Hepimiz biliyoruz ki, Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta bütün Türkiye'nin büyük bir katılımıyla yapılacak ön seçimde CHP'nin ve Türk milletinin çoğunluğunun cumhurbaşkanı adayı olacaktır" diyen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O seçime 4 gün kala, bugüne kadar yaptığı pırıl pırıl çalışmalarla gurur duyulan, herkesin bağrına bastığı Ekrem İmamoğlu, bir anda örgüt yöneticisi ilan edildi. Ne acıdır ki; bugüne kadar Türkiye'ye ağır bedeller ödeten, gençlerimizin kanına giren, alçak terör örgütü liderine utanmadan 'kurucu önder' diyebiliyorlar ama Ekrem İmamoğlu'na 'örgüt lideri' diyorlar. Yazıklar olsun! Bunu hiçbir vicdan kabul etmez, bunu milletimiz asla kabul etmez, etmeyecektir de. Zulüm ile abat olanların sonu er geç berbat olacaktır, bunu göreceğiz arkadaşlar. Hiç kimsenin endişesi olmasın, doğruluk güneş gibidir, er geç ama mutlaka doğacaktır. Bu mücadelede milletimizin kararlılığını görüyorum, hakkın, haklının ve adaletin yanında durduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum."