Trabzon\'da Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı devam ediyor

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihalesi yapılan ve inşaatına Söğütlü mahallesinde bulunan bir kamu arazisinde başlanılan Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatı devam ediyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve beraberindekiler emniyet binasının inşaatını yerinde inceleyerek inşaatın gidişatı hakkında bilgi aldılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat Emniyet Müdürlüğü binasının ihale süreçlerini Akçaabat Belediyesi olarak biz yürüttük. Bu konunun ivedilikle çözülmesi hususunda Trabzon Valiliğimizle de protokol imzalamıştık. Süreç sonunda ihale yapılıp yüklenici firmaya yer teslimi tamamlanmıştı. Emniyet Müdürlüğü binasının Söğütlü mahallemizde bulunan bir kamu arazisine yapılması uygun görülmüştü. Bugün geldiğimiz noktada Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatı başladı ve inşaat hızla devam ediyor. En kısa zamanda Emniyet Müdürlüğümüzün yeni binasına kavuşmasını ve burada halka hizmet vermesini temenni ediyorum" dedi. - TRABZON