Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin yapımına başlandı - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin yapımına başlandı

Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi\'nin yapımına başlandı
17.07.2026 18:43  Güncelleme: 18:44
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Trabzon Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Ortahisar'da yapımına başlanan Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'ni inceledi. Merkez, 175 özel çocuğa hizmet verecek ve 36 yataklı kalıcı yaşam alanı da içerecek.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar İlçesi Geçit Mahallesi'nde yapım çalışmalarına başlanılan Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz özel ve güzel bireylerimize ait bir yaşam merkezinin inşallah temelini atıyoruz. Hem şehrimizdeki özel çocuklarımıza hem de bölgeye hitap edeceği için bölgedeki yavrularımız için çok çok önemli buluyoruz. 175 özel yavrumuz buradan aynı anda hizmet alabilecek. Akabinde 36 yataklı bir merkezimiz de olacak. Kalıcı yaşam merkezimizi inşallah Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastane'mizde olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Vali Tahir Şahin ise yaptığı açıklamada "Şehrimiz için çok özel bir merkezin temelinin atılmasına ve bismillah denmesine hep beraber şahitlik ediyoruz. Şehrimizde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, sosyal devlet uygulamaları noktasında birçok alanda hizmet sunmakta. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz de destek olmakta. Şehrimiz çok özel bir merkeze inşallah 18 ay gibi bir süre içerisinde kavuşmuş olacak" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin yapımına başlandı - Son Dakika

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