Trabzon'da Esnafın Ekonomik Sıkıntıları

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Trabzon'da yaptıkları saha gezisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürkmen, Trabzonluların ekonomik sıkıntılar çektiğini vurguladı. Küçük esnafın "vergi yükü" altında ezildiğini ifade eden Öztürkmen, konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelere ziyaret gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına devam ediyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve kadın kolları ve il yöneticileriyle birlikte Trabzon'da saha ziyaretleri yaptı.

Trabzonlu bir esnaf 30 senedir çay ocağı işlettiğini vurgulayarak, esnafın durumunun iyi olmadığını kaydetti. Sabah saat 05.30'da mesaiye başladığını ve 20.30'a kadar çalıştığını kaydeden esnaf, oğlu ile birlikte verdikleri emeklerin karşılığını alamadıklarını ifade etti. Yaklaşık 15 yıldır emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden yurttaş, "Avrupalı dünyayı geziyor, biz başka bir ile gidemiyoruz." dedi.

"EĞER ONLARDAN HESAP SORMASANIZ OYUM SİZE HARAM OLSUN"

Bir başka vatandaş, 40 yıldır sağcı olduğunu ve gelecek seçimde oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğini ifade etti. Ailesinin de CHP'ye destek vereceğini kaydeden yurttaş, "Babam Adalet Partiliydi başını kessen başka partiye oy vermezdi ben öyle değilim. Ben deneyeceğim ama şunların yaptıklarını izliyorum, eğer onlardan hesap sormazsanız oyum size haram olsun." şeklinde konuştu.









Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, konut fiyatlarındaki artış nedeniyle asgari ücretlilerin ev sahibi olmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Taflan, geçmişte 300-500 bin TL olan dairelerin bugün milyonlar seviyesine çıktığını, gelirlerin ise bu artışa yetişemediğini ifade etti.









CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Trabzon'un artık bir dert yumağı haline geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:"Dolaştığımız kadarıyla Trabzon çok dertli, çok sorunlu. Gittiğimiz her yerde esnaf odalarında, esnafta, üreticilerimizde, köylülerimizde gördüğümüz kadarıyla Trabzon bir tabiri caizse dertler yumağı haline gelmiş. Emeklilerimiz geçinemiyor, mağdurlar. Buradaki özellikle küçük esnafın vergilendirilmesinde, gerçek vergilendirmeye alınmasından şikayetçiler. Kazançlarının zaten geçimlerine yetmediği bu nedenle de götürü usul vergilendirmenin zorunlu olduğunu, bu konuda çaba göstermemizi bizden talep ettiler. Biz de inşallah mecliste bu esnaflarımızın sorunlarını gündeme getirmeye çalışacağız."CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da kentte STK ve esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, ekonomik sıkıntıların tüm kesimlerde derinleştiğini söyledi. Bak, piyasalarda işlerin durma noktasına geldiğini, esnafın yüksek maliyetler nedeniyle gelir kaybı yaşadığını ve erken seçim talebinin öne çıktığını ifade etti.